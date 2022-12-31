Khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi: Tuột xuống đáy 'vực thẳm' chỉ vì có hành động này

Sao quốc tế 31/12/2022 21:00

Lưu Diệc Phi từng là một trong những ngôi sao bị chỉ trích nặng nề vì thói mắc bệnh ngôi sao.

Việc các minh tinh trong bị chỉ trích "mắc bệnh ngôi sao" không còn là điều hiếm trong làng giải trí hiện nay. Tuy nhiên, nghiêm trọng ở chỗ các ngôi sao này không biết rằng tự bản thân họ đang khiến cho sự nghiệp của mình có nguy cơ bị khép lại hoàn toàn. 

Khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi: Tuột xuống đáy 'vực thẳm' chỉ vì có hành động này - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Đối với showbiz Hoa ngữ cũng không ngoại lệ khi từ trước tới nay, rất nhiều nghệ sĩ bị chụp lại những khoảnh khắc được cho là "chảnh chọe" hay nói đúng hơn là "bệnh ngôi sao". Có thể kể đến như trường hợp mới đây của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư khi cô nàng để cho trợ lý của mình gỡ giày dùm, điều này khiến cho nữ chính Tinh Hán Xán Lạn bị chỉ trích hết mực. 

Tuy nhiên, trước Triệu Lộ Tư từng có một nữ diễn viên nổi tiếng vướng vào rắc rối tương tự và đó chính là Lưu Diệc Phi. Ngược dòng thời gian cách đây 8 năm về trước, cánh paparazzi chụp lại được hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" để 2 trợ lý cúi người giúp mình chỉnh sửa đôi giày.

Khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi: Tuột xuống đáy 'vực thẳm' chỉ vì có hành động này - Ảnh 2
Khoảnh khắc đáng quên của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Cụ thể vào tháng 3/2014, khi Lưu Diệc Phi đang trong hậu trường một dự án phim, cánh phóng viên đã vô tình chụp lại được khoảnh khắc được cho là "bệnh ngôi sao" của người đẹp. Theo đó, trong một khoảnh khắc, giày của Lưu Diệc Phi gặp sự cố. Do không muốn đi xa chỉnh lại giày nên Lưu Diệc Phi đã "yêu cầu" 2 trợ lý chạy lại rồi ngồi xuống giúp mình.

Cứ ngỡ đó chỉ là hành động bình thường nhưng trong mắt nhiều người, đặc biệt với hội anti fan Lưu Diệc Phi thì đó lại đang thể hiện sự chảnh chọe. Họ cho rằng cô nàng đang quá coi thường trợ lý của mình và yêu cầu nữ diễn viên dừng hành động đó lại.

Khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi: Tuột xuống đáy 'vực thẳm' chỉ vì có hành động này - Ảnh 3
Cô nàng đang có sự trở lại mạnh mẽ sau sóng gió - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó không ít những bình luận trái chiều được đưa ra nhưng phần lớn chỉ trích đều hướng về cô nàng, Lưu Diệc Phi khi đó đã phải ở ẩn một thời gian để gỡ bỏ áp lực từ phía anti fan và đó cũng chính là một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân này. 

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