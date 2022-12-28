'Thần Tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi sắp sửa công bố danh tính người yêu, netizen: 'Mỹ nam này quả là có phước'

Lưu Diệc Phi chuẩn bị công khai danh tính người yêu mới trong dự án tiếp theo.
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Mới đây nhất, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã đưa tin phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính sẽ được công chiếu vào đầu năm sau. Ngoài ra nam blogger này còn tiết lộ cặp đôi sẽ có một buổi giao lưu nhằm quảng bá bộ phim đến với khán giả.
2022 là một năm thành công của dàn tiểu Hoa 85 của Cbiz, trong đó có Lưu Diệc Phi. Vừa qua, cô chính thức lên ngôi Thị hậu tại LHP Quốc tế Macau với vai Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục. Trong phim cô được nhận xét có phần diễn xuất tâm lý nội tâm nhân vật xuất sắc và thể hiện được hết cá tính của Triệu Phán Nhi, một thành công mà ít người có thể ngờ đến bởi mỹ nhân này từ trước tới nay chưa từng được đánh giá cao ở khoản diễn xuất.
Cũng chính vì vậy, các fan của Lưu Diệc Phi đang hơn lúc nào hết muốn được nhìn thấy cô nàng trên màn ảnh thêm một lần nữa và việc kết hợp chung với Lý Hiện - sao nam từng có kết hợp hoàn hảo với Dương Tử là điều không thể phù hợp hơn.
Sau thời gian dài trông ngóng thông tin chính thức từ đoàn phim, mới đây, các blogger xứ Trung tung tin Đi Đến Nơi Có Gió sẽ lên sóng vào tháng 1/2023. Trong đó, cặp đôi chính sẽ cùng nhau xuất hiện tại một số sự kiện lớn để quảng bá phim.
Về Đi Đến Nơi Có Gió, đây là một bộ phim chữa lành tâm hồn xoay quanh câu chuyện của 2 nhân vật Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng. Cặp đôi sẽ cùng nhau trải qua hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương. Chuyện tình cảm nhẹ nhàng của cả hai sẽ là một gia vị mới cho dự án lần này.