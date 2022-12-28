'Thần Tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi sắp sửa công bố danh tính người yêu, netizen: 'Mỹ nam này quả là có phước'

Mới đây nhất, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã đưa tin phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính sẽ được công chiếu vào đầu năm sau. Ngoài ra nam blogger này còn tiết lộ cặp đôi sẽ có một buổi giao lưu nhằm quảng bá bộ phim đến với khán giả.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

2022 là một năm thành công của dàn tiểu Hoa 85 của Cbiz, trong đó có Lưu Diệc Phi. Vừa qua, cô chính thức lên ngôi Thị hậu tại LHP Quốc tế Macau với vai Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục. Trong phim cô được nhận xét có phần diễn xuất tâm lý nội tâm nhân vật xuất sắc và thể hiện được hết cá tính của Triệu Phán Nhi, một thành công mà ít người có thể ngờ đến bởi mỹ nhân này từ trước tới nay chưa từng được đánh giá cao ở khoản diễn xuất.