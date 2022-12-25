Cùng ra mắt bộ ảnh mới, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc xinh đẹp lung linh của cả 2 nữ thần Cbiz

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều là những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu giới giải trí Hoa Ngữ. Cả 2 đều có cho riêng mình một sự nghiệp thành công mỹ mãn với hàng loạt bộ phim đình đám, không chỉ diễn tốt nhan sắc của 2 nữ diễn viên cũng thuộc hàng top Cbiz. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi fan của cặp đôi này luôn đứng ở vị trí cao trong top những nữ diễn viên có lượng fan đông đảo nhất.

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Lưu Diệc Phi một lần nữa làm cho những người yêu mến cô phải ngỡ ngàng bởi diện mạo quá đỗi xinh đẹp trong bộ ảnh quảng cáo mới. Mỹ nhân 35 tuổi nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc "đẳng cấp nữ thần", dù cho đã bước sang tuổi đầu ba nhưng làn da của cô nàng vẫn căng bóng như ở tuổi đôi mươi. Thậm chí nhìn vào góc nghiêng của cô nàng, không ít người đều cảm thấy say nắng trước vẻ đẹp khó cưỡng của Lưu Diệc Phi.