Cùng ra mắt bộ ảnh mới, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc xinh đẹp lung linh của cả 2 nữ thần Cbiz

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt trước nhan sắc xinh đẹp lung linh trong bộ ảnh mới.
- Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Dương Mịch ngày càng tụt dốc trong diễn xuất
- TOP mỹ nhân Cbiz diễn dở nhất năm 2022 bất ngờ gọi tên Dương Mịch ở vị trí dẫn đầu
Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều là những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu giới giải trí Hoa Ngữ. Cả 2 đều có cho riêng mình một sự nghiệp thành công mỹ mãn với hàng loạt bộ phim đình đám, không chỉ diễn tốt nhan sắc của 2 nữ diễn viên cũng thuộc hàng top Cbiz. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi fan của cặp đôi này luôn đứng ở vị trí cao trong top những nữ diễn viên có lượng fan đông đảo nhất.
Mới đây nhất, Lưu Diệc Phi một lần nữa làm cho những người yêu mến cô phải ngỡ ngàng bởi diện mạo quá đỗi xinh đẹp trong bộ ảnh quảng cáo mới. Mỹ nhân 35 tuổi nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc "đẳng cấp nữ thần", dù cho đã bước sang tuổi đầu ba nhưng làn da của cô nàng vẫn căng bóng như ở tuổi đôi mươi. Thậm chí nhìn vào góc nghiêng của cô nàng, không ít người đều cảm thấy say nắng trước vẻ đẹp khó cưỡng của Lưu Diệc Phi.
Về phía Dương Mịch, trái ngược với hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng thanh thuần của Lưu Diệc Phi, bà mẹ một con lại đốn tim fan hâm mộ bởi vẻ ngoài sexy khó cưỡng của mình.
Chỉ với vài kiểu dáng, Dương Mịch đã phô trọn đôi chân dài miên man cùng vóc dáng hoàn hảo trước ống kính qua bộ váy dài được cắt sẻ một cách cầu kỳ. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất ở Dương Mịch chính là thần thái của cô bởi nó làm cho người nhìn bị cảm giác thu hút và khó lòng cưỡng lại trước vẻ đẹp quyến rũ của mỹ nhân này.