Dương Mịch bất ngờ bị tố copy phương hướng phát triển sự nghiệp giống với Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, trên Weibo xuất hiện bài đăng của một blogger tiết lộ dự định đóng phim của Dương Mịch. Theo đó, nguồn tin cho biết vợ cũ Lưu Khải Uy đang tiếp xúc một dự án đại nữ chủ. Việc này ngay lập tức khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng cô đang cố tình đi theo con đường giống với thần tượng của mình sau khi thấy mỹ nhân họ Triệu đang liên tiếp gặt hái được nhiều thành công nhờ vào dự án này.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dù cùng tái xuất màn ảnh với nhiều dự án truyền hình trong năm 2022 nhưng hai tiểu Hoa 85 - Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch thu được thành tích không giống nhau. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được khen ngày càng thành công thì Dương Mịch lại bị mỉa mai xuống phong độ thấy rõ, thậm chí nhan sắc thứ vốn luôn giúp cô nàng gỡ gạc hình ảnh trong các bộ phim thất bại cũng không thể giúp Dương Mịch tỏ sáng trong năm 2022 này.