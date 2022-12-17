Dương Mịch bất ngờ bị tố copy phương hướng phát triển sự nghiệp giống với Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 17/12/2022 17:27

Dương Mịch bị tố bắt chước xác định đường đi mới trong sự nghiệp giống với Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, trên Weibo xuất hiện bài đăng của một blogger tiết lộ dự định đóng phim của Dương Mịch. Theo đó, nguồn tin cho biết vợ cũ Lưu Khải Uy đang tiếp xúc một dự án đại nữ chủ. Việc này ngay lập tức khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng cô đang cố tình đi theo con đường giống với thần tượng của mình sau khi thấy mỹ nhân họ Triệu đang liên tiếp gặt hái được nhiều thành công nhờ vào dự án này. 

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Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dù cùng tái xuất màn ảnh với nhiều dự án truyền hình trong năm 2022 nhưng hai tiểu Hoa 85 - Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch thu được thành tích không giống nhau. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được khen ngày càng thành công thì Dương Mịch lại bị mỉa mai xuống phong độ thấy rõ, thậm chí nhan sắc thứ vốn luôn giúp cô nàng gỡ gạc hình ảnh trong các bộ phim thất bại cũng không thể giúp Dương Mịch tỏ sáng trong năm 2022 này. 

Dương Mịch bất ngờ bị tố copy phương hướng phát triển sự nghiệp giống với Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Dương Mịch đang không có được thành tích ấn tượng trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Theo blogger xứ Trung, Dương Mịch được cho là đang tiếp xúc với kịch bản phim Đại Hán Phú. Đây được xem là dự án đại nữ chủ, nếu Dương Mịch thể hiện tốt, cô sẽ dễ dàng chuyển hình nhờ vai diễn này. Tuy nhiên, cô nàng vấp phải nhiều chỉ trích và bị tố copy giống Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch bất ngờ bị tố copy phương hướng phát triển sự nghiệp giống với Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp có được thành công trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, số khác khán giả lại dành lời khen cho Dương Mịch và cho rằng cô đang thể hiện sự kính nghiệp khi chọn đóng vai đại nữ chủ. Họ nhận thấy nếu ai cũng có suy nghĩ như Dương Mịch thì nền phim ảnh Cbiz sẽ ngày càng phát triển. 

Dù sao, Dương Mịch vẫn chưa xác nhận nên chưa biết cô có thật sự đóng phim đại nữ chủ hay không, cho nên mọi bình luận của khán giả hiện tại chỉ mang tính tham khảo. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á #sao hoa ngữ Cbiz

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