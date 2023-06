TOP phim Trung Quốc đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12: Trần Phi Vũ bị tụt hạng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch gây bất ngờ lớn

Dưới đây là những bộ phim Trung Quốc hot nhất tháng 12 này.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, làng phim điện ảnh xứ Trung vẫn đang cho ra mắt khán giả những bộ phim hay. Vậy đâu là những bộ phim đáng trải nghiệm trong tháng 12 này, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đánh dấu hợp tác giữa "chị đại" Dương Mịch và "tiểu sinh" Hứa Khải. Vì là hai ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới, tuy nhiên màn kết hợp này tính cho tới hiện tại được đánh giá là ''thảm họa'' khi không những không đạt được thành tích cao.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

Khả năng kết hợp giữa cặp đôi trong phim cũng bị đánh giá không tốt, không tạo ra được tương tác. Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen trong những tập gần đây có vẻ như điều này đã được cải thiện, cộng thêm nội dung câu chuyện đang có phần lôi cuốn nên Định Luật 80/20 Của Tình Yêu vẫn là dự án đáng để trải nghiệm.

Khanh Khanh Nhật Thường của Bạch Kính Đình cùng Điền Hi Vi và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi lần lượt xếp hạng nhất và 2 với mức nhiệt không chênh lệch quá nhiều.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Khanh Khanh Nhật Thường thời điểm mới lên sóng không thực sự được nhiều người chú ý tới. Nhưng càng chiếu, những tình tiết trong phim cùng diễn xuất dàn cast chính càng khiến người xem không dứt ra nổi. Bằng chứng là dự án này đã đánh bật phim của Trần Phi Vũ để độc chiếm ngôi vị số 1 cho danh hiệu phim nhiệt lượng cao nhất.

Ngoài 3 bộ phim này, vẫn còn có rất nhiều dự án hay rất đáng để trải nghiệm trong tháng 12 này như Truy Quang Giả (Người Theo Đuổi Ánh Sáng) của Ngô Thiến & La Vân Hi, Sí Đạo (Con Đường Rực Lửa) do Vương An Vũ & Kim Thần đóng chính,...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-phim-trung-quoc-ang-trai-nghiem-nhat-trong-thang-12-tran-phi-vu-bi-tut-hang-inh-luat-8020-cua-tinh-yeu-cua-duong-mich-gay-bat-ngo-lon-532290.html