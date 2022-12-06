TOP phim Trung Quốc đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12: Trần Phi Vũ bị tụt hạng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch gây bất ngờ lớn

Sao quốc tế 06/12/2022 18:35

Dưới đây là những bộ phim Trung Quốc hot nhất tháng 12 này.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, làng phim điện ảnh xứ Trung vẫn đang cho ra mắt khán giả những bộ phim hay. Vậy đâu là những bộ phim đáng trải nghiệm trong tháng 12 này, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đánh dấu hợp tác giữa "chị đại" Dương Mịch và "tiểu sinh" Hứa Khải. Vì là hai ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới, tuy nhiên màn kết hợp này tính cho tới hiện tại được đánh giá là ''thảm họa'' khi không những không đạt được thành tích cao.

TOP phim Trung Quốc đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12: Trần Phi Vũ bị tụt hạng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 1
Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

Khả năng kết hợp giữa cặp đôi trong phim cũng bị đánh giá không tốt, không tạo ra được tương tác. Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen trong những tập gần đây có vẻ như điều này đã được cải thiện, cộng thêm nội dung câu chuyện đang có phần lôi cuốn nên Định Luật 80/20 Của Tình Yêu vẫn là dự án đáng để trải nghiệm. 

Khanh Khanh Nhật Thường của Bạch Kính Đình cùng Điền Hi Vi và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi lần lượt xếp hạng nhất và 2 với mức nhiệt không chênh lệch quá nhiều. 

TOP phim Trung Quốc đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12: Trần Phi Vũ bị tụt hạng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 2
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Khanh Khanh Nhật Thường thời điểm mới lên sóng không thực sự được nhiều người chú ý tới. Nhưng càng chiếu, những tình tiết trong phim cùng diễn xuất dàn cast chính càng khiến người xem không dứt ra nổi. Bằng chứng là dự án này đã đánh bật phim của Trần Phi Vũ để độc chiếm ngôi vị số 1 cho danh hiệu phim nhiệt lượng cao nhất. 

Ngoài 3 bộ phim này, vẫn còn có rất nhiều dự án hay rất đáng để trải nghiệm trong tháng 12 này như Truy Quang Giả (Người Theo Đuổi Ánh Sáng) của Ngô Thiến & La Vân Hi, Sí Đạo (Con Đường Rực Lửa) do Vương An Vũ & Kim Thần đóng chính,... 

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Triệu Lộ Tư mới đây là một trong những mỹ nhân Cbiz khiến netizen lắc đầu ngao ngán về ngoại hình xuống sắc trầm trọng vì lên cân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Định Luật 80/20 Của Tình Yêu Trần Phi Vũ sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang

Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu tiếp tục bị netizen chê bai, Dương Mịch bất ngờ có hành động này nhằm cứu vớt tình hình

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu tiếp tục bị netizen chê bai, Dương Mịch bất ngờ có hành động này nhằm cứu vớt tình hình

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có màn ra mắt không như ý, hy vọng lật đổ Dương Mịch trên BXH phim hot e rằng chỉ còn viển vong

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có màn ra mắt không như ý, hy vọng lật đổ Dương Mịch trên BXH phim hot e rằng chỉ còn viển vong

Bị chê diễn lố ngang ngửa Trương Hàn trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Dương Mịch có màn phản pháo ngay lập tức

Bị chê diễn lố ngang ngửa Trương Hàn trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Dương Mịch có màn phản pháo ngay lập tức

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu: Dương Mịch tiếp tục bị chê bai khả năng diễn xuất, lần này còn bị gọi là phiên bản nữ của Trương Hàn về tài diễn lố

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu: Dương Mịch tiếp tục bị chê bai khả năng diễn xuất, lần này còn bị gọi là phiên bản nữ của Trương Hàn về tài diễn lố

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu