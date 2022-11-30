Định Luật 80/20 Của Tình Yêu tiếp tục bị netizen chê bai, Dương Mịch bất ngờ có hành động này nhằm cứu vớt tình hình

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch vẫn không có dấu hiệu trở lại trong vài tập trở lại đây.

Trong năm 2022 này, Dương Mịch có hai bộ phim lên sóng là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Trong khi Cảm Ơn Bác Sĩ đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn phim Cbiz thì dự án đóng cùng với Hứa Khải lại nhận về thành tích không mấy khả quan cho lắm. Chính vì vậy Dương Mịch buộc phải có những hành động để cải thiện tình trạng này còn không đây sẽ là dự án thất bại của cô nàng.

Dương Mịch và Hứa Khải - Ảnh: Internet

Mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện Dương Mịch có hành động lạ trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Cụ thể trong một phân cảnh, nhân vật Tần Thi (Dương Mịch) đã vừa nói chuyện vừa gõ tay xuống bàn. Hành động này giống hệt với nhân vật Bạch Thiển khi đang lịch kiếp thành Tố Tố dưới trần gian ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Hành động này trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa từng được netizne đón nhận rất tích cực, chính vì vậy một số bộ phận netizen cho rằng mỹ nhân họ Dương đang cố ăn mày quá khứ để hy vọng có thể cải thiện tình hình trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đang không được khán giả đón nhận - Ảnh: Internet

"Định luật của em, từ giây phút gặp gỡ anh, đã hoàn toàn xoay chuyển. 20% tình yêu là định mệnh, 80% là anh" chính là thông điệp của bộ phim mà Dương Mịch và Hứa Khải cộng tác. Tuy nhiên, vào vai một cặp tình nhân, Dương Mịch và Hứa Khải bị nhận xét thiếu sự kết nối, thiếu nhiệt của hai người yêu nhau. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về ngoại hình giữa hai người cũng giảm hiệu ứng với khán giả.

Hiện bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu do Dương Mịch – Hứa Khải đóng chính vẫn tiếp tục lên sóng nhưng thành tích chẳng mấy khả quan.

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