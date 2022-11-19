Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Sao quốc tế 19/11/2022 22:06

Gương mặt của Dương Mịch có phần khác lạ khiến fan lo lắng cực kỳ.

Ngày 18/11, Sohu đưa tin Dương Mịch xuất hiện trong buổi livestream của đoàn phim Định luật 80/20 của tình yêu . Nữ diễn viên khiến khán giả không nhận ra với ngoại hình khác lạ, gương mặt có phần già đi trông thấy khiến fan cực kỳ lo lắng. 

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trước đó ngoại hình của Dương Mịch đang là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 14/11, bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu ra mắt nhưng khán giả chỉ chú ý đến trạng thái mệt mỏi, gương mặt nhiều dấu vết thời gian của Dương Mịch.

Thậm chí, gương mặt của cô nàng còn bị đánh giá là quá già để đóng chung với bạn diễn trẻ tuổi trong phim. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Dương Mịch đã bước sang tuổi 36, cô già đi là điều hiển nhiên. 

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ - Ảnh 2
Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ - Ảnh 3
Diện mạo trước và sau khi livestream có phần khác nhau khiến fan gây tranh cãi của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong Định luật 80/20 của tình yêu , diễn viên Lý Hiểu Phong đảm nhiệm vai nữ phụ Nhậm Mai Mai được cho là đang hẹn hò với tài tử Lưu Khải Uy, chồng cũ của Dương Mịch. Thông tin này cũng gây ồn ào trên truyền thông những ngày qua.

Định luật 80/20 của tình yêu kể về nữ luật sư Tần Thi vì để thuận lợi trong công việc nói dối rằng đã lập gia đình. Cô sử dụng hình ảnh của Dương Hoa (Hứa Khải đóng) và khẳng định đó là người chồng thường đi công tác xa của mình. Tuy nhiên, họ tình cờ gặp lại nhau trong một bữa tiệc.

Từ đây, nhiều tình huống hài hước xảy ra. Dương Hoa chuyển về sống chung với Tần Thi. Dương Hoa là nhà đầu tư tài chính giỏi nhưng không thích ra ngoài, ngại giao tiếp. Anh trở thành người chồng giỏi nội trợ, phù hợp với cuộc sống bận rộn của Tần Thi. Họ bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch Định luật tình yêu 80/20 sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã bị chỉ trích, nhan sắc Dương Mịch trong phim khiến fan thất vọng

Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã bị chỉ trích, nhan sắc Dương Mịch trong phim khiến fan thất vọng

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch?

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch?

Hé lộ Dương Mịch và Đường Yên 'cạch mặt nhau', tất cả là vì vai diễn này

Hé lộ Dương Mịch và Đường Yên 'cạch mặt nhau', tất cả là vì vai diễn này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 54 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI