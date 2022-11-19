Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Gương mặt của Dương Mịch có phần khác lạ khiến fan lo lắng cực kỳ.

Ngày 18/11, Sohu đưa tin Dương Mịch xuất hiện trong buổi livestream của đoàn phim Định luật 80/20 của tình yêu . Nữ diễn viên khiến khán giả không nhận ra với ngoại hình khác lạ, gương mặt có phần già đi trông thấy khiến fan cực kỳ lo lắng. Dương Mịch - Ảnh: Internet Trước đó ngoại hình của Dương Mịch đang là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 14/11, bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu ra mắt nhưng khán giả chỉ chú ý đến trạng thái mệt mỏi, gương mặt nhiều dấu vết thời gian của Dương Mịch.

Thậm chí, gương mặt của cô nàng còn bị đánh giá là quá già để đóng chung với bạn diễn trẻ tuổi trong phim. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Dương Mịch đã bước sang tuổi 36, cô già đi là điều hiển nhiên.

Diện mạo trước và sau khi livestream có phần khác nhau khiến fan gây tranh cãi của Dương Mịch - Ảnh: Internet Ngoài ra, trong Định luật 80/20 của tình yêu , diễn viên Lý Hiểu Phong đảm nhiệm vai nữ phụ Nhậm Mai Mai được cho là đang hẹn hò với tài tử Lưu Khải Uy, chồng cũ của Dương Mịch. Thông tin này cũng gây ồn ào trên truyền thông những ngày qua.

Định luật 80/20 của tình yêu kể về nữ luật sư Tần Thi vì để thuận lợi trong công việc nói dối rằng đã lập gia đình. Cô sử dụng hình ảnh của Dương Hoa (Hứa Khải đóng) và khẳng định đó là người chồng thường đi công tác xa của mình. Tuy nhiên, họ tình cờ gặp lại nhau trong một bữa tiệc. Từ đây, nhiều tình huống hài hước xảy ra. Dương Hoa chuyển về sống chung với Tần Thi. Dương Hoa là nhà đầu tư tài chính giỏi nhưng không thích ra ngoài, ngại giao tiếp. Anh trở thành người chồng giỏi nội trợ, phù hợp với cuộc sống bận rộn của Tần Thi. Họ bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

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