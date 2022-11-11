Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch?

Sao quốc tế 11/11/2022 17:00

Triệu Đô Linh hiện đang là mỹ nhân mới nổi ở thế hệ mới của làng giải trí Trung Quốc.

Mới đây nhất ngôi sao trẻ mới nổi Trần Đô Linh đã có dịp xuất hiện trong video đóng máy của đoàn phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng. Bên cạnh dàn mỹ nhân như Dương Mịch, Trần Dao, Chúc Tự Đan, Hồ Liên Hinh, Trần Đô Linh vẫn nổi bật với nét đẹp độc đáo, cổ điển.

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch? - Ảnh 1
Nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của Trần Đô Linh - Ảnh: Internet 

Trong dự án này, Trần Đô Linh đóng vai khách mời hồ yêu Nguyệt Đề Hạ. Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ thực hiện một phần phim riêng về hồ yêu Nguyệt Đề Hạ mang tên Tình duyên Vỹ Sinh do Trần Đô Linh làm nữ chính. Đây được xem là cơ hội để giúp tên tuổi của cô nàng được vươn ra xa hơn nữa. 

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch? - Ảnh 2
Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch? - Ảnh 3
Cô nàng đang là gương mặt được nhiều nhà sản xuất phim lựa chọn để đóng chính - Ảnh: Internet 

Một số người còn cho rằng, người đẹp họ Trần sở hữu nhan sắc rất hợp để đóng phim cổ trang nên cô cần phát huy điểm mạnh của mình để đưa tên tuổi của bản thân ra xa hơn nữa: "Trần Đô Linh là tổng hòa của nhiều mỹ nhân cổ trang. Cô có nét trong trẻo lạnh lùng của Dương Cung Như, vẻ thanh lịch và khí chất tiên nữ hạ phàm như Lưu Diệc Phi. Đồng thời, cô còn đôi mắt buồn, tạo cảm giác nhu nhược như đàn chị Trương Quân Ninh".

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch? - Ảnh 4

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch? - Ảnh 5
 Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Với Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh vào vai nữ phụ Diệp Băng Thường, là chị của nữ chính Diệp Tịch Vụ. Nhân vật được miêu tả mặt như Quan Âm trong trẻo, lạnh lẽo nhưng tính cách âm hiểm, tàn ác. Trong loạt ảnh hậu trường do nhà sản xuất đăng tải, Trần Đô Linh được đánh giá có ngoại hình nổi bật hơn nữ chính Bạch Lộc. Nữ diễn viên vốn có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng, cần cổ cao, vóc dáng yểu điệu, trái ngược với vẻ đẹp khỏe mạnh của Bạch Lộc.

Tuy nhiên, xét một cách công bằng nữ diễn viên dù có ngoại hình nổi bật lẫn bảng CV tương đối ấn tượng dù còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm đóng phim là điều buộc mỹ nhân này càng phải trau dồi hơn nữa nếu muốn vươn tầm với các bậc đàn chị hoặc chí ít là sánh ngang với những Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Trần Đô Linh sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Cơ khí điện, Đại học Hàng không và vũ trụ Nam Kinh. Cô từng giành ngôi vị đầu trong cuộc bình chọn những gương mặt hoa khôi toàn Trung Quốc năm 2013. Sau đó, Trần Đô Linh bước chân vào ngành giải trí, với vai chính trong bộ phim Tai trái do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

 

Tạo hình 'vừa giản dị, vừa trang nhã' của Trần Đô Linh trong Đông Tà Tây Độc gây ấn tượng mạnh

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