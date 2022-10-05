Trần Đô Linh khoe vẻ đẹp thanh thuần, khí chất ngút ngàn trong loạt ảnh đóng máy 'Liên Hoa Lâu'

Mới đây, trong loạt ảnh hậu trường mới nhất, Trần Đô Linh gây chú ý với tạo hình xinh đẹp "miễn bàn". Tại buổi đóng máy, Trần Đô Linh với thần thái ngút ngàn trong trang phục mang sắc hồng nhã nhặn.

Liên Hoa Lâu là dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi. Trong đó, Liên Hoa Lâu còn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt bởi sự kết hợp của dàn mỹ nam đang nổi hiện nay với vai nam chính do Thành Nghị đảm nhận và sự tham gia của các diễn viên trẻ Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu… Bộ phim còn xuất hiện của hai "bông hoa" là Trần Đô Linh và Trần Ý Hàm, cũng được kỳ vọng trong bộ phim này.

Vẻ đẹp dịu dàng, đầy nữ tính của nữ diễn viên khiến dân tình phải ngất ngây, ai cũng phải đồng ý rằng với tạo hình này Trần Đô Linh không khác gì một mỹ nhân bước ra từ những câu chuyện cổ trang xưa. Nét thanh thuần, thánh thiện của cô thực sự rất phù hợp với dòng phim cổ trang.

Ai ai cũng để lại bình luận, khen ngợi nàng tiểu hoa có nét đẹp vô song, thoát tục, thậm chí có người còn đem ra so sánh với cả "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Cát Tường Liên Hoa Lâu thuộc thể loại cổ trang võ hiệp, có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đằng Bình, một trong những tác giả nổi tiếng của Trung Quốc sánh ngang Đồng Hoa, Phi Ngã Tư Tồn và Mị Ngữ Giả. Nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lý Liên Hoa. Năm xưa y có tên Lý Tương Di, là một môn chủ nổi danh tuổi trẻ tài cao. Trong một lần giao chiến cùng giáo chủ Ma Giáo, Lý Tương Di bỗng dưng mất tích, mặc dù không tìm ra tung tích nhưng người đời vẫn luôn ca ngợi và ngưỡng mộ y như một giai thoại.

Hơn 10 năm sau, cái tên Lý Liên Hoa bắt đầu xuất hiện trong giới giang hồ và thu hút sự chú ý của không ít người. Hắn là người vô cùng bí ẩn, hành tung cực kỳ khó đoán, được biết đến là chủ nhân y quán Liên Hoa Lâu, được xưng tụng là thần y với năng lực đặc biệt, có thể cải tử hoàn sinh, cứu người chết sống lại. Thế nhưng người ta lại không biết thực chất Lý Liên Hoa chẳng biết tý y thuật nào, lại còn rất thích xen vào các vụ án kỳ lạ chốn giang hồ. Liệu Lý Liên Hoa có phải cũng chính là Lý Tương Di, vì sao y lại biến đổi nhiều đến như vậy?

Bộ phim Liên Hoa Lâu dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023 .