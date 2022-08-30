Dân tình bức xúc đoàn phim 'Liên Hoa Lâu' của Thành Nghị đánh người đến gãy mũi, dọa đẩy xuống tường thành

Sao quốc tế 30/08/2022 19:33

Một blogger xứ Trung vừa tung ra đoạn video được ghi lại hành vi bạo lực của nhân viên tại phim trường của phim đang quay Liên Hoa Lâu khiến dân tình đều không khỏi bức xúc.

Mới đây, một blogger xứ Trung vừa tung ra đoạn video được ghi lại hành vi bạo lực của nhân viên tại phim trường của bộ phim truyền hình mới đang quay Liên Hoa Lâu khiến dân tình đều không khỏi bức xúc.

Cụ thể, trợ lý của phó đạo diễn Liên Hoa Lâu (tạm gọi là ông Chu) đã xảy ra mâu thuẫn với một tay săn ảnh, sau đó thì ra tay đánh người này đến mức mặt chảy đầy máu. Chưa dừng lại ở đó, ông Chu thậm chí còn đe dọa sẽ đẩy nạn nhân xuống từ trên tường thành. Mặc dù lúc xảy ra sự việc còn có mặt nhiều nhân viên cùng du khách khác tại hiện trường, song mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ và không đứng ra can ngăn.

Dân tình bức xúc đoàn phim 'Liên Hoa Lâu' của Thành Nghị đánh người đến gãy mũi, dọa đẩy xuống tường thành - Ảnh 1
Trợ lý của phó đạo diễn Liên Hoa Lâu đã xảy ra mâu thuẫn ra tay đánh một tay săn ảnh đến mức mặt chảy đầy máu - Ảnh: Internet
Dân tình bức xúc đoàn phim 'Liên Hoa Lâu' của Thành Nghị đánh người đến gãy mũi, dọa đẩy xuống tường thành - Ảnh 2
Thậm chí còn đe dọa sẽ đẩy nạn nhân xuống từ trên tường thành - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc gây bức xúc khắp mạng xã hội thậm chí lọt top tìm kiếm Weibo, đoàn phim Liên Hoa Lâu đã đăng tải văn bản đính chính cho biết nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã là do phía nhân viên đoàn phim không muốn bị người ngoài quay chụp trộm để lộ tạo hình và kịch bản. Theo đó, ông Chu đã nhiều lần ngăn chặn những người chụp ảnh thuê và phóng viên săn tin nhưng không được do đó hai bên xảy ra tranh cãi, kết quả là ông Chu không kiểm soát được cảm xúc mà ra tay đánh người. Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đến bệnh viện thì người này được chẩn đoán bị gãy sống mũi bên phải, mũi dưới bên phải phì đại và vách ngăn mũi bị lệch.

Dân tình bức xúc đoàn phim 'Liên Hoa Lâu' của Thành Nghị đánh người đến gãy mũi, dọa đẩy xuống tường thành - Ảnh 3
Người này được chẩn đoán bị gãy sống mũi bên phải, mũi dưới bên phải phì đại và vách ngăn mũi bị lệch - Ảnh: Internet

Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra cụ thể sự việc, trong khi ông Chu cũng đã bị đuổi ra khỏi đoàn phim. Mặt khác, đoàn phim Liên Hoa Lâu cũng đang chịu nhiều tai tiếng lẫn sự chỉ trích, trong đó phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ mặc dù phía săn ảnh chụp trộm là sai nhưng nhân viên đoàn phim ra tay đánh người càng không đúng. Nhiều ý kiến cho rằng đội ngũ sản xuất nên kiện bồi thường phía săn ảnh thay vì dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Dân tình bức xúc đoàn phim 'Liên Hoa Lâu' của Thành Nghị đánh người đến gãy mũi, dọa đẩy xuống tường thành - Ảnh 4
Dàn diễn viên của phim Liên Hoa Lâu - Ảnh: Internet

Được biết, Liên Hoa Lâu có sự tham gia đóng chính của các diễn viên gồm Thành Nghị, Tằng Thuấn Hi, Trần Đô Linh. Bộ phim đang trong quá trình quay nhưng đã nhận không ít lùm xùm, tai tiếng khiến ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của diễn viên và bộ phim.

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