Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu'

Ngay từ khi khởi quay, Trầm Vụn Hương Phai đã thu hút khán giả không phải bởi 2 diễn viên chính mà là vì drama xoay quanh dự án phim này. Mới đây, cộng đồng fan của nam nữ chính là Dương Tử và Thành Nghị lại được phen tranh cãi kịch liệt trên Weibo khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Điều khiến cho fan của nam chính Ứng Uyên càng tức giận hơn nữa đó là cả 2 tài khoản này đều chưa đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người quản lý. Chưa hết, 1 trong 2 tài khoản quản lý mới này còn bị tố là anti cứng của Thành Nghị.

Nguyên nhân khiến fan Dương Tử và fan Thành Nghị “chiến” nhau trên Weibo là vì super topic Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, fan Thành Nghị vô cùng bất bình trước việc 2 tài khoản fan của Dương Tử được duyệt làm quản lý của super topic phim.

Fan Thành Nghị và Dương Tử khẩu chiến nhau dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Đáp lại lời tố cáo của fan Thành Nghị, fan Dương Tử cho biết 1 trong 2 tài khoản quản lý không phải người nhà mình. Hành động này là do Weibo đảm nhận nên họ không can thiệp được. Thêm vào đó, fan của nữ chính Nhan Đàm còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ không tuyên truyền bất kỳ thông tin nào của Trầm Vụn Hương Phai.

Được biết trước đó, khi Trầm Vụn Hương Phai khởi quay với nữ chính là Dương Tử, nam chính là Thành Nghị, netizen đã có nhiều tranh cãi trái chiều. Không ít người cho rằng Dương Tử là lựa chọn cuối cùng, là người nhảy vào cứu vớt bộ phim vì nữ chính trước đó có Cảnh Điềm rời đi. Ngoài ra, có tin đồn cho rằng Dương Tử đóng bộ phim này là để trả ân tình cho Hoan Thụy, cũng là để giúp công ty nâng đỡ Thành Nghị và dàn diễn viên mới trước khi rời khỏi công ty. Cũng vì nghĩ rằng thần tượng của mình chỉ là người thay thế, lại bị lợi dụng nâng người mới nên fan của Dương Tử rất tức giận, còn tuyên bố sẽ không ủng hộ bộ phim. Thế nhưng không biết vì sao mà từ khi phim đang quay đến lúc quay xong và giờ là chờ chiếu, fan Dương Tử cùng fan Thành Nghị không ngừng tranh cãi, chê trách đối phương.

Hiện tại fan hai bên vẫn khẩu chiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, fan của Thành nghị và fan Dương Tử vẫn đang khẩu chiến dữ dội trên Weibo. Nhiều người lo ngại rằng hành động này của họ có thể sẽ khiến cho Trầm Vụn Hương Phai bị cấm chiếu vĩnh viễn. Gần đây, những hành vi quá khích của fan trên mạng xã hội đang bị quản lý rất nghiêm ngặt, do vậy chỉ cần một hành động không kiểm soát là có thể khiến cho cả bộ phim phải chịu vạ lây.

- Giữ lúc tình hình căng thẳng thế này fan 2 bên bớt đi chút sẽ tốt cho thần tượng mình hơn đó. Tôi chỉ sợ Trầm Vụn Hương Phai không được lên sóng thôi.

- Fan 2 nhà này ghét nhau từ lúc mới khai máy rồi, do Dương Tử bị ép đóng bộ này mà. Nhưng có gì thì nên đóng cửa bảo nhau, để bên trên ngó xuống lại khổ khán giả không được xem phim.

- Vụ này thì do bên Weibo sai rồi, fan Dương Tử ngay từ đầu đã không muốn tuyên truyền bộ phim này rồi.

- Fan 2 nhà này dăm bữa nửa tháng lại chiến nhau 1 lần, hoàn mà không chán luôn.

Fan lo sợ phim bị đắp chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Hiện bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị vẫn chưa có lịch chiếu.