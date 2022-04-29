Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 29/04/2022 10:13

Fan của hai diễn viên Dương Tử và Thành Nghị lại khẩu chiến nhau dữ dội vì nguyên nhân này!

Ngay từ khi khởi quay, Trầm Vụn Hương Phai đã thu hút khán giả không phải bởi 2 diễn viên chính mà là vì drama xoay quanh dự án phim này. Mới đây, cộng đồng fan của nam nữ chính là Dương Tử và Thành Nghị lại được phen tranh cãi kịch liệt trên Weibo khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 1
Trầm vụn hương phai - Ảnh minh họa: Internet

 

Nguyên nhân khiến fan Dương Tử và fan Thành Nghị “chiến” nhau trên Weibo là vì super topic Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, fan Thành Nghị vô cùng bất bình trước việc 2 tài khoản fan của Dương Tử được duyệt làm quản lý của super topic phim.

Điều khiến cho fan của nam chính Ứng Uyên càng tức giận hơn nữa đó là cả 2 tài khoản này đều chưa đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người quản lý. Chưa hết, 1 trong 2 tài khoản quản lý mới này còn bị tố là anti cứng của Thành Nghị.

Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 2
Fan Thành Nghị và Dương Tử khẩu chiến nhau dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

 

Đáp lại lời tố cáo của fan Thành Nghị, fan Dương Tử cho biết 1 trong 2 tài khoản quản lý không phải người nhà mình. Hành động này là do Weibo đảm nhận nên họ không can thiệp được. Thêm vào đó, fan của nữ chính Nhan Đàm còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ không tuyên truyền bất kỳ thông tin nào của Trầm Vụn Hương Phai.

Được biết trước đó, khi Trầm Vụn Hương Phai khởi quay với nữ chính là Dương Tử, nam chính là Thành Nghị, netizen đã có nhiều tranh cãi trái chiều. Không ít người cho rằng Dương Tử là lựa chọn cuối cùng, là người nhảy vào cứu vớt bộ phim vì nữ chính trước đó có Cảnh Điềm rời đi. Ngoài ra, có tin đồn cho rằng Dương Tử đóng bộ phim này là để trả ân tình cho Hoan Thụy, cũng là để giúp công ty nâng đỡ Thành Nghị và dàn diễn viên mới trước khi rời khỏi công ty. Cũng vì nghĩ rằng thần tượng của mình chỉ là người thay thế, lại bị lợi dụng nâng người mới nên fan của Dương Tử rất tức giận, còn tuyên bố sẽ không ủng hộ bộ phim. Thế nhưng không biết vì sao mà từ khi phim đang quay đến lúc quay xong và giờ là chờ chiếu, fan Dương Tử cùng fan Thành Nghị không ngừng tranh cãi, chê trách đối phương.

Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 3
Hiện tại fan hai bên vẫn khẩu chiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tại, fan của Thành nghị và fan Dương Tử vẫn đang khẩu chiến dữ dội trên Weibo. Nhiều người lo ngại rằng hành động này của họ có thể sẽ khiến cho Trầm Vụn Hương Phai bị cấm chiếu vĩnh viễn. Gần đây, những hành vi quá khích của fan trên mạng xã hội đang bị quản lý rất nghiêm ngặt, do vậy chỉ cần một hành động không kiểm soát là có thể khiến cho cả bộ phim phải chịu vạ lây.

- Giữ lúc tình hình căng thẳng thế này fan 2 bên bớt đi chút sẽ tốt cho thần tượng mình hơn đó. Tôi chỉ sợ Trầm Vụn Hương Phai không được lên sóng thôi.

- Fan 2 nhà này ghét nhau từ lúc mới khai máy rồi, do Dương Tử bị ép đóng bộ này mà. Nhưng có gì thì nên đóng cửa bảo nhau, để bên trên ngó xuống lại khổ khán giả không được xem phim.

- Vụ này thì do bên Weibo sai rồi, fan Dương Tử ngay từ đầu đã không muốn tuyên truyền bộ phim này rồi.

- Fan 2 nhà này dăm bữa nửa tháng lại chiến nhau 1 lần, hoàn mà không chán luôn.

Fan Dương Tử - Thành Nghị lại 'khẩu chiến' dữ dội, CĐM lo sợ Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 4
Fan lo sợ phim bị đắp chiếu - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị vẫn chưa có lịch chiếu.

 

Tiên Hiệp 6 tháng cuối năm 2022: Phim của Dương Tử 'đậm mùi' cẩu huyết, những phim khác cũng 'ngược lên ngược xuống' không kém

Tiên Hiệp 6 tháng cuối năm 2022: Phim của Dương Tử 'đậm mùi' cẩu huyết, những phim khác cũng 'ngược lên ngược xuống' không kém

Trong 6 tháng cuối năm nay, có nhiều phim Tiên Hiệp được lên sóng sở hữu dàn diễn viên Hoa Ngữ quen mặt khiến CĐM mong ngóng.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tử thành nghị dương tử thành nghị sao hoa ngữ vbiz

TIN LIÊN QUAN

Tiên Hiệp 6 tháng cuối năm 2022: Phim của Dương Tử 'đậm mùi' cẩu huyết, những phim khác cũng 'ngược lên ngược xuống' không kém

Tiên Hiệp 6 tháng cuối năm 2022: Phim của Dương Tử 'đậm mùi' cẩu huyết, những phim khác cũng 'ngược lên ngược xuống' không kém

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim

Điểm mặt những người tình màn ảnh của Tiêu Chiến: Dương Tử, Lý Thấm có chemistry 'cực ngọt' vẫn không 'vượt mặt' được nam thần Vương Nhất Bác  

Điểm mặt những người tình màn ảnh của Tiêu Chiến: Dương Tử, Lý Thấm có chemistry 'cực ngọt' vẫn không 'vượt mặt' được nam thần Vương Nhất Bác  

Top 10 phim hoa ngữ cán mốc 100 triệu view chỉ sau 1 ngày, phim Địch Lệ Nhiệt Ba cán mốc sau 3 tiếng vẫn thua xa Dương Tử

Top 10 phim hoa ngữ cán mốc 100 triệu view chỉ sau 1 ngày, phim Địch Lệ Nhiệt Ba cán mốc sau 3 tiếng vẫn thua xa Dương Tử

Rộ tin Dương Dương và Dương Tử hợp tác dự án phim điện ảnh, Netizen 'phập phồng lo sợ' lộ hết khuyết điểm

Rộ tin Dương Dương và Dương Tử hợp tác dự án phim điện ảnh, Netizen 'phập phồng lo sợ' lộ hết khuyết điểm

Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay

Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 56 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 56 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?