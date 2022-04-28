Tiên Hiệp 6 tháng cuối năm 2022: Phim của Dương Tử 'đậm mùi' cẩu huyết, những phim khác cũng 'ngược lên ngược xuống' không kém

Trong phim, Nhan Đàm (Dương Tử) vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, vì hóa thành hình người trước thời hạn phải trải qua tình kiếp. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị) đế quân thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm, cho đến khi gặp Đường Châu là Ứng Uyên chuyển thế.

Ở thời điểm hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai chính là một trong những dự án phim tiên hiệp được khán giả mong đợi lên sóng nhất trong năm nay. Ngay từ trailer đầu tiên của phim, không ít khán giả cho rằng đây sẽ là một bộ phim ngược chẳng kém Lưu Ly hay Hương Mật Tựa Khói Sương lên sóng trước đó.

Với sự tham gia diễn xuất của hai “trùm” phim ngược, Trầm Vụn Hương Phai hứa hẹn sẽ khiến khán giả tốn rất nhiều khăn giấy vì theo nguyên tác là một bộ khá "cẩu huyết".

Ngọc Cốt Dao: Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn

Ngọc Cốt Dao - Ảnh minh họa: Internet

Xét về độ ngược thì Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cũng không kém cạnh Trầm Vụn Hương Phai. Trong phim, bắt đầu từ sự kiện Chu Nhan (Nhậm Mẫn) - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn cùng khúc mắc tình cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh (Tiêu Chiến) thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Trailer phim được tung ra cũng hé lộ rất nhiều phân cảnh ngược rơi nước mắt của Chu Nhan và Thời Ảnh. Theo các netizen, tạo hình phim rất đẹp, nam nữ chính cũng có chemistry ổn. Thế nhưng, điểm trừ là nguyên tác của bộ phim này không quá nổi bật, lại được xem là đời trước của nam nữ chính Kính Song Thành nên không biết phim có bớt nhạt hơn bộ của Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ hay không.

Nguyệt Ca Hành: Trương Bân Bân – Từ Lộ

Nguyệt Ca Hành - Ảnh minh họa: Internet

Nội dung phim xoay quanh Liễu Tiêu (Từ Lộ) và Lục Ly (Trương Bân Bân) khi cùng gia nhập Vũ Vương Hầu Phủ. Từ tình đồng môn, sau khi trải qua vô số hiểm nguy và cả những bài khảo hạch Lục Ly và Liễu Tiêu dần nảy sinh tình cảm. Tuy không có dàn lưu lượng nổi tiếng, thế nhưng Nguyệt Ca Hành được khán giả đánh giá cao về khoản tạo hình và diễn xuất.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường: Lý Lan Địch – Trần Tinh Húc

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường - Ảnh minh họa: Internet

Sau thành công của Đông Cung, Trần Tinh Húc sẽ tái xuất với dự án cổ trang Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đóng cặp cùng Lý Lan Địch. Thái tử Thiên tộc Thiếu Điển Hữu Cầm và nàng công chúa Ly Quang Dạ Đàm cưới trước yêu sau, cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió. Tuy motip phim không mới, thế nhưng ngay từ khi tung ra những tạo hình đầu tiên, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Tạo hình trong phim của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch được khen ngợi là ngập tràn tiên khí.

Thương Lan Quyết: Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ

Thương Lan Quyết - Ảnh minh họa: Internet

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Cửu Lộ Phi Hương nên bộ phim là một trong những dự án cổ trang được khán giả vô cùng mong đợi. Ngoài những phân đoạn ngược nhau tơi tả, bộ phim này cũng hứa hẹn sẽ khiến người xem phải tan chảy với sự đáng yêu của nàng Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Tuy diễn xuất vẫn còn non tay, song nhiều khán giả cho rằng sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng rất đáng được mong đợi.

Bảy Kiếp Không May: Dương Siêu Việt – Đinh Vũ Hề

Bảy Kiếp Không May - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài Thương Lan Quyết, Cửu Lộ Phi Hương còn có một tác phẩm nữ được chuyển thể thành phim mang tên Bảy Kiếp Không May. Dự án phim này sẽ do Dương Siêu Việt đóng vai nữ chính Vân Tường và Đinh Vũ Hề đảm nhận vai Sơ Không. Vì làm rối loạn tơ hồng của nhân gian, Sơ Không và Vân Tường bị phạt hạ phàm trải qua 7 kiếp ái tình. Tưởng như sẽ là kẻ thù mãi nhưng sau mỗi lần lịch kiếp tình cảm của cả hai lại ngày càng sâu đậm. Những phân cảnh hài hước, ngọt ngào xen lẫn bi thương của cặp đôi này được khán giả vô cùng mong đợi.

Trọng Tử: Dương Siêu Việt – Từ Chính Khê

Trọng Tử - Ảnh minh họa: Internet

Dương Siêu Việt còn có một dự án nữa chuẩn bị được lên sóng đó là Trọng Tử đóng cặp cùng Từ Chính Khê. Sở hữu nguyên tác nổi tiếng, Trọng Tử được xem là một trong những bộ sư đồ luyến lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả. Hài lòng với nam chính, tuy nhiên tạo hình và diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt lại khiến mình và nhiều người lo ngại. Hiện bộ phim vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể thế nhưng khán giả vẫn kỳ vọng Trọng Tử có thể lên sóng vào cuối năm nay.