Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/4/2022: Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, Dương Tử là tuýt người rất kiệm lời?

1. Cửa hàng làm đẹp của Phạm Băng Băng vẫn phát triển rất tốt.

2. Bộ phim truyền hình của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp ra mắt.

3. Bộ phim tiếp theo của Viên Băng Nghiên sẽ là một tác phẩm lấy đề tài thể thao và hợp tác cùng Vương Hạc Đệ.

4. Dương Tử thực ra là người khá kiệm lời, lúc riêng tư thì trông cô ấy không mấy vui vẻ.

5. Ngu Thư Hân sắp có dự án quảng cáo mới, đây là thương hiệu nằm trong top nổi tiếng trên thế giới.

6. TFBOYS có thể sẽ sớm xóa tiền tố của tên Weibo.

7. iQIYI "Manh Thám 2" đội hình: Tống Đan Đan, Sa Dật, Trương Nhất Sơn, Quan Hiểu Đồng, Dương Địch (đã định). Đang đàm phán có Vương Khải, Trần Vỹ Đình. Lưu Diệu Văn và Hoàng Tử Thao chọn một trong hai. Khách mời phi hành: Dương Tử, Huỳnh Hiểu Minh, Na Anh.

8. "Tấm Lòng Son" với sự tham gia của Vương Tuấn Khải, Kim Thế Gia và Mao Hiểu Đồng.

9. Gần đây, tất cả nhân viên bên cạnh Trần Trác Tuyền đã được thay thế bởi những người từ công ty của chính cô ấy.

10. Dương Mịch tiếp theo sẽ lên bìa tạp chí "Madame Figaro Hommes".

11. Đường Yên đang tích cực tiếp xúc với loạt phim truyền hình mới. Nhưng bây giờ cô không nhận vai ngốc bạch ngọt, ngôn tình chuyển thể gì nữa mà tiến tới hình tượng trưởng thành trong các bộ phim đô thị.

12. Nhậm Gia Luân vẫn lấy cổ trang làm chủ đạo, thù lao phim của anh cũng thuộc hàng đỉnh cao so với các sao nam cổ trang hiện nay.

13. Bộ phim Ngôi Sao Lấp Lánh Trong Đêm với dàn diễn viên: Trương Nghệ Hưng, Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi, Tô Nham, Bạch Vũ Phàm... Dự kiến khởi động vào cuối tháng 5.

14. Bộ Vùng Đất Hoang Dã, diễn viên: La Tấn, Tiêu Ương, Trần Hạo Vũ, Tạ Khả Dần. Dự kiến đầu tháng 6 khai máy.

15. Bộ phim chuyển thể "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" đang tiếp xúc với Cúc Tịnh Y. Thế nhưng, dự án này có vốn đầu tư nhỏ, nam chính chắc chắn không phải những cái tên nổi tiếng, rất có thể sẽ mời một gương mặt mới.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.