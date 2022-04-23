Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'đối đầu' trong phim mới, Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với chồng cũ trong dự án điện ảnh?

Sao quốc tế 23/04/2022 16:02

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim học đường "Học Tập Thật Tốt" với dàn diễn viên chính gồm Đồng Tử Kiện, Trần Ngọc Kỳ.

 

2. Chương trình "Tống nghệ hoa nhỏ và thiếu niên cắm trại" hứa hẹn bùng nổ với dàn khách mời: Vương Tử Văn, Triệu Kim Mạch, Điền Hi Vi, Lý Hiện, Đặng Vi , Lưu Mẫn Đào….

 

3. Phim mới "Thành Phố Nhỏ Nhiều Chuyện Xưa" nhắm vai nữ chính là Trương Giai Ninh.

 

4. Phim "Thần y đặc chủng" đang thảo luận hợp tác cùng Âu Hào, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ.

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5. Dương Mịch cơ bản không ăn đồ ăn mặn và đồ ăn có dầu, quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc.

 

6. Phim của Vương Nhất Bác dự kiến năm sau khởi chiếu.

 

7. "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tạm định cuối tháng 5 lên sóng Tencent.

 

8. Nữ phụ của "Dữ Phượng Hành" là Khương Trinh Vũ.

 

9. Phim tiên hiệp Trần Duyên do Angela Baby và Mã Thiên Vũ đóng chính sẽ lên sóng tháng 5 trên Iqiyi, dự kiến tổng 36 tập.

 

10. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gần nhất cùng thảo luận 1 bộ điện ảnh.

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11. Cao Vỹ Quang hợp đồng vẫn ở Gia Hành, nhưng anh ấy nhận phim đều là tài nguyên ở ngoài.

 

12. Cúc Tịnh Y rất muốn hợp tác với các tiểu sinh địa vị cao.

 

13. Trần Vỹ Đình và Trương Nhược Nam sẽ cùng nhau tham gia tống nghệ để tuyên truyền phim mới.

 

14. Hiện tại các nghệ sĩ trẻ trong giới đều muốn hợp tác cùng Cốc Ái Lăng quay video.

 

15. Dương Dương rất muốn cùng lúc phát triển cả điện ảnh lẫn truyền hình, đoàn đội cũng rất cố gắng giúp anh ấy tiếp xúc cả 2.

 

16. Lưu Vũ Ninh sẽ hợp tác với Lưu Đào trong bộ phim tiếp theo.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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