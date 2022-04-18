Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ấp ủ dự định đầu tư phim điện ảnh cùng nhau, Dương Tử 'dốc sức' quay cả hai bộ phim cùng lúc?

1. "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tiếp sóng "Thả Thí Thiên Hạ" của Dương Dương và Triệu Lộ Tư ,

2. Hiện tại giới giải trí thiếu nhất chính là phim cổ trang đánh võ.

3. Lưu Vũ Ninh sẽ hát OST phim Nhạc Du Nguyên của Cảnh Điềm và Hứa Khải.

4. Mối quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch rất tốt, cả hai sau này sẽ có thể cùng nhau đầu tư một vài bộ điện ảnh.

5. Đặng Luân gần đây rụng tóc nghiêm trọng sau lùm xùm trốn thuế.

6. Trần Phi Vũ xoá không ít bài chê anh ấy xấu, anh ấy không chịu được người khác nói mình xấu.

7. "Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa" chọn nữ chính là Trương Thiên Ái.

8. Trường Nhai Trường nữ chủ tạm định Chúc Tự Đan.

9. Chuyện Xưa Không Muốn Cho Người Biết: Dương Mịch, Đoạn Dịch Hoành, Trương Chấn, tháng 5 khai máy.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên là bạn học cũ, quan hệ rất tốt còn thường xuyên mời nhau đi ăn cơm.

11. Đàn Kiện Thứ rất để ý đến việc người khác nói anh ấy không cao, sẽ mang theo rất nhiều độn giày

12. Dương Tử gần đây ngoài quay cho Trường Tương Tư còn quay cho cả Thanh Trâm Hành.

13. Lưu Diệc Phi không quá thích nhận phim hiện đại vì sẽ lộ khuyết điểm vóc dáng, cổ trang còn có thể mặc váy dài che khuất.

14. Đàm Tùng Vận sẽ không nhận những bộ sủng, ngọt nữa. Trên thực tế khi thử sức với những kịch bản kiểu khác cô ấy cũng làm rất tốt, hiện tại cũng không thiếu tài nguyên phim ảnh.

15. Khả năng cao bộ tiếp theo của Dương Dương sẽ là đề tài thể thao điện tử.

16. Tài nguyên của Trương Tử Phong đang dần ổn định trở lại sau những ồn ào tình ái.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.