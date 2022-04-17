Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2022: Cổ Lực Na Trát ấp ủ dự định trở thành nhà sản xuất, Nhậm Gia Luân chuyển mình đóng phim hiện đại?

Sao quốc tế 17/04/2022 11:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Công Án của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long quý 3 lên sóng.

 

2. Cao Vĩ Quang vẫn không độc thân từ lâu, chỉ là tập trung sự nghiệp nên chưa có ý định công bố.

 

3. Chương Tử Di muốn kí hợp đồng với Tạ Khả Dần, kĩ thuật diễn của cô ấy rất được vòng đạo diễn tán thành.

 

4. Tháng 6 Tencent tổ chức lễ Tinh Quang muốn mời Triệu Lộ Tư nhưng bị cô ấy từ chối.

 

5. Cổ Lực Na Trát có ý tưởng trở thành nhà sản xuất.

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6. Cung Tuấn tiếp theo muốn vào đoàn "Hồ yêu tiểu hồng nương" diễn cùng Lưu Thi Thi, nhưng Lý Hiện cũng đang muốn tranh tài nguyên này.

 

7. Thành Nghị đã gấp rút đi lồng tiếng cho Trầm hương như tiết, nền tảng muốn đẩy bộ phim này lên chiếu sớm cuối tháng 4 - đầu tháng.

 

8. Bộ phim mới của Quang Tuyến "Thấu Minh Nhân" với sự tham gia của Trần Triết Viễn và Từ Mộng Khiết dự kiến ​​khởi quay vào cuối tháng 5.

 

9. Nhậm Gia Luân đã đóng rất nhiều phim cổ trang, dự định sau này sẽ chuyển đổi và đảm nhận những vai hiện đại hơn.

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10. Điện ảnh Khoảng cách giữa chúng ta và toà án: Lý Hiện, Đường Yên.

 

11. Tiểu thuyết chuyển thể của Cố Mạn: Kiêu Dương tự ngã, nam chính Dương Dương.

 

12. La Chí Tường bắt đầu quay lại đại lục đi diễn, giá cả còn rất cao.

 

13. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại cũng bắt đầu mang người mới đi đóng phim, cô ấy nhìn trúng ai sẽ giới thiệu cho công ty quản lý của bạn mình, ở công ty này cô ấy có không ít cổ phần.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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