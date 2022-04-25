Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2022: Angela Baby 'nên duyên' cùng Trương Hàn trong phim mới, Dương Mịch và Lý Băng Băng hợp tác cùng nhau?

Sao quốc tế 25/04/2022 13:26

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đại chế tác phim lịch sử chính kịch "Bắc Đẩu Nam Ca" với dàn diễn viên chính là Hồ Ca, Ngô Lỗi, Châu Dã, đạo diễn Khổng Sanh.

2. "Mộng Hoa Lục" sắp lên sóng, dự án chiêu thương cũng đã công bố, bộ phim này mấy tháng trước vẫn luôn tìm đài truền hình để đẩy lên nhưng không có đài nào chịu mua, hiện tại đoàn phim đành từ bỏ ý định.

3. Bộ phim "Công Tố Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vi đã xác định là sẽ chiếu đài, bộ phim này chính là trọng điểm phim dâng lễ năm nay.

4. Bản remake Vân Tịch Truyện tiếp xúc Bành Tiểu Nhiễm, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi.

5. Angela Baby tiếp theo sẽ đóng phim hiện đại cùng Trương Hàn.

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6. Kiều Tàng với dàn diễn viên chính thay thế Dương Mịch là Tống Tổ Nhi, Hứa Nguỵ Châu.

7. Dương Tử đang thảo luận về việc hợp tác kinh doanh với Hòa Tụng.

8. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác phần 2 đã quay xong.

9. Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân sắp hợp tác đóng phim lần 2.

10. La Vân Hi hiện tại lấy thể loại cổ trang làm chủ.

11. Dương Mịch và Lý Băng Băng sẽ có hợp tác chiến lược, sau này Dương Mịch sẽ đưa Châu Dã đi đóng phim chung. Hòa Tụng rất coi trọng sự phát triển của Châu Dã.

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12. Dữ Phượng Hành vốn vai nữ 2 tiếp xúc Dương Siêu Việt nhưng cô ấy hiện tại có thể đóng nữ chính dự án S+ khác nên không cần phải đi làm nữ phụ cho phim khác.

13. Phi Hồ ngoại truyện của Tần Tuấn Kiệt, Lương Khiết, Hình Phi chuẩn bị lên sóng tháng tới.

14. Dương Mịch và Lý Băng Băng muốn hợp tác chiến lược với nhau, về sau Dương Mịch cũng sẽ mang theo Châu Dã cùng đóng phim.

15. Thực ra Na Trát không thực sự quan tâm đến chất lượng kịch bản khi cô ấy tham gia một bộ phim, nhưng sẽ xem xét môi trường làm phim. Cô ấy hy vọng nó sẽ không quá cực khổ.

16. Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ khai máy vào giữa tháng 6 và quay trong 4 tháng.

17. Hồ Nhất Thiên và Chương Nhược Nam sắp tới có hợp tác.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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