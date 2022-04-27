Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim

Sao quốc tế 27/04/2022 14:49

Cộng đồng mạng lan truyền thông tin Thành Nghị 'thoát cửa tử' do rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử.

Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim Hoa ngữ đình đám trong những năm gần đây. Phim đánh dấu màn lột xác của Dương Tử, đưa cô dần bước vào vũ trụ diễn viên lưu lượng hàng đầu Cbiz. Không may mắn như Dương Tử, nam chính Thành Nghị dẫu có màn thể hiện khá tốt nhưng vận đen vẫn liên tục đeo bám anh.

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện có thật về tai nạn hi hữu của Thành Nghị tại phim trường Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, nhân viên của đoàn phim này tiết lộ vụ việc xảy ra khi hai diễn viên chính Dương Tử - Thành Nghị đang quay phân cảnh cảnh thân mật trên mái nhà, người này nghĩ nam diễn viên đang ngồi nên buông dây cáp ra. Nào ngờ đâu hành động này khiến Thành Nghị đột ngột rơi tự do từ độ cao 5 mét, suýt nữa tử nạn. May thay người này đã kịp thời nắm dây lại khi nam diễn viên chỉ cách mặt đất đúng 1 mét.

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Câu chuyện trên khiến khán giả một phen thót tim bởi Thành Nghị phải đối mặt với tình huống quá nguy hiểm.

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, khán giả ngay lập tức ném đá dữ dỗi phong cách kể chuyện hài hước trước sự cố nghiêm trọng liên quan đến tính mạng người khác của người nhân viên trên sóng livestream. Họ cho rằng tai nạn nghề nghiệp là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi thực hiện các cảnh quay khó, tuy nhiên anh nhân viên này lại có thái độ không tôn trọng Thành Nghị.

- Nếu rơi từ độ cao 5m xuống, không chết người thì cũng tàn phế.

- Không hiểu vì sao anh nhân viên này lại cười.

- Ủa kể lại sự cố nguy hiểm mà mặt vui vậy.

-  Đã không có trách nhiệm trong công việc còn tỏ vẻ hài hước.

 

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Thành Nghị bị thương khi đóng Trầm Vụn Hương Phai. Trước đó, nam diễn viên từng gãy chân phải ngồi xe lăn vì gặp sự cố sau khi đóng một cảnh hành động phức tạp.

Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau tất cả, thật may mắn khi Thành Nghị không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, và quá trình quay Trầm Vụn Hương Phai đã khép lại tốt đẹp. Vụ việc hiện vẫn đang khiến netizen tranh cãi không ngừng.

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