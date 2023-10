Thành Nghị rơi từ độ cao 5m khi đóng phim cùng Dương Tử, Netizen ném đá 'dữ dội' vì 'thái độ' của một nhân viên đoàn phim

Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim Hoa ngữ đình đám trong những năm gần đây. Phim đánh dấu màn lột xác của Dương Tử, đưa cô dần bước vào vũ trụ diễn viên lưu lượng hàng đầu Cbiz. Không may mắn như Dương Tử, nam chính Thành Nghị dẫu có màn thể hiện khá tốt nhưng vận đen vẫn liên tục đeo bám anh.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện có thật về tai nạn hi hữu của Thành Nghị tại phim trường Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, nhân viên của đoàn phim này tiết lộ vụ việc xảy ra khi hai diễn viên chính Dương Tử - Thành Nghị đang quay phân cảnh cảnh thân mật trên mái nhà, người này nghĩ nam diễn viên đang ngồi nên buông dây cáp ra. Nào ngờ đâu hành động này khiến Thành Nghị đột ngột rơi tự do từ độ cao 5 mét, suýt nữa tử nạn. May thay người này đã kịp thời nắm dây lại khi nam diễn viên chỉ cách mặt đất đúng 1 mét.