Rộ tin đồn phim của Dương Tử và Thành Nghị bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập, người hâm mộ không khỏi lo lắng

Sao quốc tế 07/04/2022 16:27

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết dự án "Trầm Vụn Hương Phai" đã bị cắt từ 50 xuống còn 30 tập trong quá trình kiểm duyệt khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Ngay từ khi khai máy, "Trầm Vụn Hương Phai" đã khiến các "mọt phim" Hoa ngữ ngày ngóng đêm mong lên sóng. Dự án phim cổ trang tiên hiệp này được đánh giá rất cao bởi có nguyên tác hay, nổi tiếng lại thêm sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng đang rất được quan tâm hiện nay là Thành NghịDương Tử.

 

Bộ phim này được đóng máy từ tháng 10/2021, đã hoàn thành khâu hậu kỳ và đang được gửi đi xét duyệt lên sóng. Tuy nhiên, gần đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết dự án đã bị cắt từ 50 xuống còn 30 tập trong quá trình kiểm duyệt. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về cốt truyện, tuyến nhân vật... của phim có ảnh hưởng đến chất lượng của phim hay không.

 

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Dương Tử và Thành Nghị trong 'Trầm Vụn Hương Phai' - Ảnh: Internet

 

Thông tin này vừa được đưa ra đã khiến cư dân mạng bất bình. Nhiều người cho rằng một bộ phim 50 tập bị cắt đi gần 1 nửa thì sẽ khiến nội dung rời rạc, thiếu logic. Thậm chí, có người dự đoán rằng màn hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị có nguy cở biến thành "quả bom xịt" nếu thông tin bị cắt 20 tập là thật.

 

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Người hâm mộ lo lắng khi bộ phim bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập - Ảnh minh họa: Internet

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Trầm Vụn Hương Phai

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