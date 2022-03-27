Dương Tử và Đàm Tùng Vận 'cạnh tranh' danh hiệu Nữ thần Kim Ưng 2022

Cư dân mạng hiện đang bàn tán xôn xao hai ứng cử viên sáng giá là Dương Tử hay Đàm Tùng Vận sẽ là Nữ thần Kim Ưng năm nay?

Nữ thần Kim Ưng không phải giải thưởng gì lớn nhưng lại luôn được dân tình cực kì quan tâm. Ngày 19/3, trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Nữ Thần Kim Ưng 2022 đang nhắm đến 2 cái tên. Đó là Dương Tử, Đàm Tùng Vận.

Tiêu chí bình chọn của Nữ thần Kim Ưng là độ nổi tiếng vượt bậc và ngoại hình đẹp. Trước đó, các minh tinh như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến đã trở thành Nữ thần Kim Ưng.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Thực tế, Đàm Tùng Vận hoàn toàn xứng đáng nếu trở thành Nữ thần Kim Ưng 2022. Năm 2020, Đàm Tùng Vận có hai tác phẩm gây sốt màn ảnh. Thành công của phim giúp tên tuổi người đẹp sinh năm 1990 thăng hạng. Truyền thông Trung Quốc còn đánh giá Đàm Tùng Vận là một trong số ít nữ nghệ sĩ (bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch) có khả năng "gánh" dàn cast trong phim, giúp các bạn diễn cùng tỏa sáng. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận còn được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc (Thị hậu) tại giải Bạch Ngọc Lan 2021. Cô là nữ diễn viên 9X duy nhất được xướng tên bên cạnh các đàn chị như Nghê Ni, Đồng Dao, Nhiệt Y Trát, Diêm Ni...

Dương Tử - Ảnh: Internet

Song song đó, với vị thế Tiểu Hoa Đán 9X hàng đầu, lại sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu, Dương Tử khó mà để cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng vụt khỏi tay mình.

Hiện tại, nữ diễn viên đang bận rộn với việc quảng bá cho bộ phim mới cùng Tiêu Chiến. Trong "Dư sinh" (Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, cô diễn vai Lâm Chi Hiệu, một nữ sinh viên thích đàn cello và có tính cách ngây thơ, đáng yêu, tốt bụng. Lâm Chi Hiệu được xem là một phiên bản "nâng cấp" hơn Cẩm Mịch trong "Hương mật tựa khói sương" hay Đồng Niên trong "Cá mực hầm mật", những vai từng giúp Dương Tử trở nên nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-va-dam-tung-van-canh-tranh-danh-hieu-nu-than-kim-ung-2022-458509.html