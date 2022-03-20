Mẹ ruột Dương Tử từng 'gây bão' màn ảnh Hoa ngữ, đóng chung phim cùng con gái

Sao quốc tế 20/03/2022 16:39

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung được dịp bàn tán xôn xao về mẹ ruột của nàng tiểu hoa Dương Tử.

Mới đây, trang Sohu đăng tải thông tin về mẹ ruột của Dương Tử chia sẻ gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. 

Theo thông tin đăng tải, mẹ ruột của Dương Tử có vị trí tương đối vững trong giới giải trí. Mẹ của nữ diễn viên sinh năm 1992 tên thật Mã Hải Yến, bà từng là nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh trong giới, tốt nghiệp học viện ngôn ngữ Kursk, Nga.

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Dương Tử và mẹ ruột - Ảnh:Internet
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Mẹ ruột của Dương Tử có vị trí tương đối vững trong giới giải trí - Ảnh: Internet
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Bên cạnh đó, mẹ của Dương Tử đã từng lồng tiếng cho nhân vật của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Tưởng Hân,...Thậm chí, bà Mã Hải Yến từng góp mặt trong hai bom tấn cổ trang "Chân Hoàn Truyện" và "Thiên Long Bát Bộ"Đặc biệt, mẹ Dương Tử từng tham gia phim của con gái với vai trò là nhân vật khách mời, tác phẩm "Nữ bác sĩ tâm lý"vừa mới lên sóng trong năm ngoái. Song, bộ phim này lại không mang về thành tích tốt, cái kết của bộ phim gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. 

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Mẹ ruột Dương Tử từng đóng 'Nữ bác sĩ tâm lý' cùng con gái - Ảnh: Internet

Ngoài ra, có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng bà Mã Hải Yến cũng chính là quản lý hiện tại của Dương Tử. Có thể nói, đằng sau sự thành công vang dội của Dương Tử là cánh tay đắc lực của mẹ.

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Dương Tử hiện thuộc nhóm tiểu hoa đán 9X có thành tích nổi bật trong Cbiz - Ảnh: Internet

Dương Tử xuất thân là sao nhí, có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, khả năng diễn được đông đảo khán giả công nhận. Nữ diễn viên hiện tại thuộc nhóm tiểu hoa đán 9X có thành tích nổi bật. Tuy nhiên, do lựa chọn các dự án phim chuyển thể ngôn tình, đến nay Dương Tử vẫn chưa có duyên nhận các giải thưởng lớn.

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