Phim mới của Dương Tử và Tiêu Chiến gây thất vọng dù sở hữu hai diễn viên chính 'cực phẩm'

Sau 2 ngày chiếu, "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" lại không bùng nổ như mong đợi, thậm chí còn bị chê bai vì nhiều ý do.

Sau khi "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" phát sóng, bộ phim hiện đã mang về hơn 500 triệu lượt xem ở ngày đầu lên sóng. Song, trên thực tế bộ phim không tạo được hiệu ứng trên các diễn đàn vì không may ra mắt ngay ngày mà Đặng Luân gặp scandal bị phong sát. Đồng thời, nội dung được đánh giá là khá nhạt nhòa, diễn xuất không gây ấn tượng của Tiêu Chiến và Dương Tử khiến tác phẩm được mong đợi vô tình trở thành "bom xịt" sau 2 năm "đắp chiếu".

Trên Douban, chỉ sau chưa đầy 12 tiếng "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" cũng đã thu hút gần 20 nghìn lượt bình luận, đánh giá. Trong đó, xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều.

Bộ phim do Tiêu Chiến và Dương Tử đóng chính gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, không ít người thất vọng với nội dung cũ kỹ, dễ đoán, xoay quanh chuyện tình yêu giữa cô nàng thơ ngây và mỹ nam hoàn hảo thường thấy. Về kĩ năng diễn xuất của hai diễn viên chính cũng không ghi dấu trong lòng khán giả. Cụ thể, cách Tiêu Chiến đọc thoại, phát âm cũng gây ra nhiều tranh cãi. Ngôi sao "Trần tình lệnh" bị chê gượng gạo, nói chuyện thiếu cảm xúc và diễn xuất không có gì đặc biệt. Dương Tử gây nhàm chán khi tiếp tục vào vai một cô gái ngây thơ, trong sáng và luôn tích cực trong cuộc sống.

Phim 'Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn' không được đánh giá cao - Ảnh: Internet

Dương Tử đang là ngôi sao 9x có nhiều bộ phim đạt rating ấn tượng, luôn có "phản ứng hóa học" cực tốt với bạn diễn. Tiêu Chiến được khen ngợi vừa có nhan sắc, vừa có khả năng diễn xuất và luôn cố gắng vươn lên bằng thực lực, không dùng chiêu trò scandal. Màn kết hợp này từng được mong ngóng không ngừng. Song, sau khi bộ phim phát sóng, khán giả lại tỏ ra khá thất vọng.

Vừa phát sóng được 2 tập, bộ phim của Dương Tử và Tiêu Chiến khiến dân tình 'chê nhiều hơn khen' Hai tập đầu của bộ phim "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều" do Tiêu Chiến và Dương Tử vừa lên sóng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-duong-tu-va-tieu-chien-gay-that-vong-du-so-huu-hai-dien-vien-chinh-cuc-pham-456942.html