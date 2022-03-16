Dương Tử thẳng thừng từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do 'dở khóc dở cười' này

Sao quốc tế 16/03/2022 16:31

Khi được hỏi một đồng nghiệp không muốn hợp tác, Dương Tử đã thẳng thắn trả lời người mà cô không muốn làm việc cùng chính là "Nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Tử xuất thân từ một sao nhí nên gây ấn tượng với công chúng từ rất sớm. Giờ đây, cô nằm trong số những tiểu hoa có sự nghiệp tỏa sáng trong làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm của Dương Tử ngày một nhiều, nổi bật phải kể đến Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật...

Chính vì đã hoạt động trong làng giải trí lâu như vậy, Dương Tử cũng sẽ có những đồng nghiệp cô không muốn hợp tác. Trong một lần được hỏi câu này, Dương Tử đã thẳng thắn trả lời người mà cô không muốn làm việc cùng chính là Triệu Lệ Dĩnh. Dĩ nhiên, tất cả mọi người khi nghe thấy đáp án đều phải bất ngờ.

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Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đã hợp tác cùng nhau trong Tru Tiên - Thanh Vân Chí. Giờ đây, Dương Tử lại nói không muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, điều này làm dấy lên nghi ngờ giữa họ có hiềm khích. Tuy nhiên, lý do thực sự được Dương Tử hé lộ đó là vì chuyện ăn uống. Nữ diễn viên họ Dương cho biết bản thân cô là một tín đồ ăn vặt. Khi tham gia phim "Hoan Lạc Tụng", cô ấy ăn không ngừng mồm dù lúc đang quay phim hay nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng nổi tiếng là một "thánh ăn vặt" tại đoàn phim. Vì vậy, Dương Tử cho rằng cả 2 diễn viên có niềm đam mê với ẩm thực như vậy không nên hợp tác. Hai người có thể sẽ "càn quét" sạch sẽ đoàn phim.

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Hiện tại, Dương Tử được biết đến là nữ diễn viên hạng A của Cbiz không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà cô còn thuộc phái thực lực được cả giới nghệ thuật công nhận. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại là tiểu hoa đán 8x cũng xuất phát phái thực lực khi cô có khả năng diễn thiên biến vạn hóa cùng với đó, sự nghiệp vững chắc đúng với danh xưng "Nữ hoàng rating" của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ phim Trung Quốc làng sao

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