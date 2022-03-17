Vừa phát sóng được 2 tập, bộ phim của Dương Tử và Tiêu Chiến khiến dân tình 'chê nhiều hơn khen'

Sao quốc tế 17/03/2022 18:56

Hai tập đầu của bộ phim "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều" do Tiêu Chiến và Dương Tử vừa lên sóng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau hơn 2 năm "đắp chiếu", bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" vừa lên sóng vào ngày 15/3 đã khiến người hâm mộ của Dương Tử Tiêu Chiến hết sức vui mừng. Song, cho đến hiện tại, bộ phim lại không bùng nổ như mong đợi, thậm chí còn bị chê bai vì nhiều lý do.

Cụ thể, trang Sohu đã chỉ ra 3 điểm tệ hại ở bộ pihm này, một trong số đó chính là "phản ứng hóa học" cực nhạt giữa Dương Tử và Tiêu Chiến. Có lẽ vì sức ép từ người hâm mộ, hai diễn viên chính chẳng hề có cảm xúc yêu đương mùi mẫn, lãng mạn nào dù có nhiều khoảnh khắc gần gũi.

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Vừa phát sóng được 2 tập, bộ phim của Dương Tử và Tiêu Chiến khiến dân tình 'chê nhiều hơn khen' - Ảnh 2
Màn tương tác của Dương Tử và Tiêu Chiến không như mong đợi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Sohu cũng nhận xét bộ phim có chủ đề khá cũ và không hấp dẫn. Câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố và nữ sinh viên có cha bị bệnh Lâm Chi Hiệu đã xảy ra trong không ít những phim ngôn tình khác, không có quá nhiều điểm nhấn đặc biệt. Điều thứ ba là bộ phim đã dành quá nhiều thời lượng cho tuyến nhân vật phụ, dẫn đến cặp chính không có nhiều thời gian lên hình. 

Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận xét về kĩ năng diễn xuất của Dương Tử có phần nhạt nhòa và buồn vui như một. Về phần Tiêu Chiến, nam diễn viên cũng bị chê hơi gầy, thêm nữa lời thoại có phần cục súc, biểu cảm trên gương mặt cũng hơi cứng.

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Trong "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều", Dương Tử vào vai cô sinh viên năm cuối tên Lâm Chi Hiệu đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Không chỉ đứng trước nguy cơ từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài vì cha ruột bị bệnh, Lâm Chi Hiệu còn chia tay với người bạn trai mình yêu thương.

Trong lúc cuộc sống tuyệt vọng nhất, Cố Ngụy (Tiêu Chiến) đã bước vào cuộc sống Lâm Chi Hiệu và cùng cô vượt qua tất cả. Hiện tại, Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều đã phát sóng những tập đầu tiên và đang gây tranh luận sôi nổi quanh loạt cảnh tay đôi của Tiêu Chiến và Dương Tử.

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Bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử và Tiêu Chiến tung trailer đầu tiên, thông báo chính thức lên sóng vào 15/3 tới.

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