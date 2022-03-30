Trường Tương Tư khai máy: Tạo hình 'giả trai' của Dương Tử khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Sao quốc tế 30/03/2022 19:19

Những hình ảnh đầu tiên của Dương Tử tại hậu trường phim "Trường Tương Tư" đã được tiết lộ.

Gần đây, bộ phim "Trường Tương Tư" đã chính thức được khai máy trong sự mong đợi của khán giả. Đúng như những đồn đoán trước đó, Dương Tử sẽ hợp tác cùng bộ 3 mỹ nam Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Tuy chưa biết diễn xuất và nội dung phim sẽ như thế nào nhưng khán giả hiện đang đánh giá rất cao nhan sắc của dàn diễn viên. 

Đáng chú ý, cư dân mạng không khỏi thích thú khi xem được cảnh Dương Tử mặc đồ dành cho con trai. Hình ảnh này được dự đoán là khi Dương Tử cải nam trang, xuất hiện trong tạo hình nhân vật Tiểu Lục.

duong tuTrường Tương Tư khai máy: Tạo hình 'giả trai' của Dương Tử khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 2
Tạo hình giả trai của Dương Tử - Ảnh: Internet

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ thương và được nhận xét là cực hợp với các tạo hình cổ trang, thế nhưng tạo hình giả trai lần này của Dương Tử lại không được đánh giá cao. Tóc được bó gọn trên đầu, quần áo tả tơi, xộc xệch khiến nhan sắc của tiểu hoa đán 9x bị dìm tơi tả. Được biết, đây là tạo hình của nhân vật Tiểu Yêu khi lần đầu tiên xuống nhân gian.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Dương Tử luôn được nhân viên tổ công tác chăm sóc kỹ lưỡng. Có ít nhất 2 nhân viên luôn túc trực để lau mồ hôi và che nắng cho Dương Tử khi cô nàng chờ đến lúc quay.

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Dương Tử - Ảnh: Internet

"Trường Tương Tư" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Theo nguyên tác gốc Trường tương tư kể về Hoàng Đế Hiên Viên vương cơ đem con gái Cao Tân Cửu Dao gửi nuôi bên người Ngọc Sơn Vương Mẫu, nhưng nàng lại mất trong trận đại chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Thần Nông Xi Vưu. Cửu Dao đợi không được thân nhân tới đón, tưởng phụ thân tâm sinh hiểu lầm, nàng rời khỏi Ngọc Sơn, trải qua đủ loại trắc trở cuối cùng mai danh ẩn tích nữ giả nam trang làm một thần y. Nàng thông tuệ thiện lương, thẳng thắn đáng yêu, ngẫu nhiên cứu được Cảnh Tự đang bị truy sát, từ đó Cảnh Tự yêu thầm Cửu Dao. Trải qua nhiều sóng gió yêu hận cuối cùng hai người quyết định quy ẩn với nhau.

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