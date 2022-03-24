Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/3/2022: Đặng Luân trở thành nhà đầu tư phim sau bê bối trốn thuế, Dương Tử khai máy 'bom tấn' Trường Tương Tư?

Sao quốc tế 24/03/2022 14:36

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thả Thí Thiên Hạ và Mộng Hoa Lục sẽ lên sóng cùng lúc.

 

2. Gió nam hiểu lòng ta do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính khả năng rất cao sẽ lên sóng trong quý 2 năm nay.

 

3. Kháp Tự Cố Nhân Quy do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng sẽ lên sóng vào 6/4 trên Youku.

 

4. Đặng Luân sẽ lui về phía sau hậu trường làm nhà đầu tư phim. 

 

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5. Nam chính Ninh Uyên và Bảy đêm tuyết đều tìm đến Trần Phi Vũ.

 

6. Hồ Ca và Đường Yên sẽ tái hợp trong dự án phim mới của Chính Ngọ.

 

7. Hiện tại phim chính kịch chất lượng cao tìm đến Nhiệt Ba ngày càng nhiều.

 

8. Đại IP nam tần Đại Phụng Đả Canh Nhân của Tân Lệ, nam chính tiếp xúc Quách Kỳ Lân.

 

9. Phim của Chính ngọ: huyện ủy đại viện mở official weibo, đội hình có Hồ Ca, Tổ Phong, Bạch Kính Đình, Trương Tân Thành, Vương Tử Văn, Ngô Việt, Tống Tổ Nhi.

 

10. Dương Tử đã gia nhập đoàn làm phim "Trường Tương Tư". Mấy ngày nay sẽ làm sơ bộ trước, đọc kịch bản, cuối tháng sẽ bấm máy.

 

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11. Hồ yêu tiểu hồng nương: Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, đã kí hợp đồng, tháng 5 khai máy.

 

12. Thanh Trâm Hành nam chủ Lâm Canh Tân dùng kĩ thuật đổi mặt, không phải quay lại.

 

13. Liệp tội đồ giám phần 2 giữ nguyên dàn diễn viên như phần 1.

 

14. Từ Mộng Khiết bây giờ đã chuyển hình thành công, bộ phim đóng cùng Trần Triết Viễn đã mang lại độ nhận diện cho cô ấy. Khá nhiều kịch bản đang tìm đến, bây giờ cô ấy không thiếu phim truyền hình.

 

15. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn kết hôn sớm, đã từng có ý định kết hôn nhưng chuyện này đã tan thành mây khói. Trước hết cô ấy vẫn quan tâm sự nghiệp.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đặng Luân Dương Tử Hồ Ca Đường Yến sao Hoa ngữ làng sao

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