Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 18/03/2022 10:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý đóng chính đã mở tài khoản weibo và douyin.

 

2. Tâm Cư ngày đầu lên sóng rating phá 0.6.

 

3. Tây Xuất Ngọc Môn: Nghê Ni, Bạch Vũ đóng chính, đã mở tài khoản weibo.

 

4. Phim Sinh Sống Ở Nơi Khác: Angelababy, Trương Hàn khai máy vào tháng 5/2022.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

5. Show "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất" hậu kì đã xong hết cuối cùng bây giờ xoài phải cho nhân viên tăng ca để xoá Đặng Luân, làm lại hậu kì.

 

6. Phạm Thừa Thừa trong giới được coi là nghệ sĩ thành thật nộp thuế nhất do có vết xe đổ của Phạm Băng Băng để lại.

 

7. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử không có bất cứ liên hệ nào với nhau, cũng không đụng chạm vào nhau. 

 

8. Có nhà đài muốn tổ chức show mời các tiểu hoa 95 cùng tham gia, Tống Tổ Nhi là một trong số đó.

 

9. Bích Loa Xuân quay mỗi một bộ phim đều có người trong nhà tham gia đầu tư.

 

10. Lưu Hạo Tồn và Nhậm Mẫn vốn học cùng một khoá, nhưng Nhậm Mẫn nhận mình 1999, hơn nữa còn là người nhỏ tuổi nhất, còn Lưu Hạo Tồn lại nói mình 2000.

 

11. Nam minh tinh yêu giày cũng bị điều tra ra có vấn đề liên quan đến thuế nhưng may là anh ta đã kịp nộp bù đủ phần thiếu.

 

12. Quan Hiểu Đồng muốn thay đoàn đội.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

13. Long nữ trước đây từng có bạn trai, nhưng cô ấy với nam hay nữ đều được cả.

 

14. Phim điện ảnh Phiên Dịch Viên của Đặng Luân hiện tại nam chính đổi thành Trương Vãn Ý.

 

15. Webdrama Thám tử phố tàu 2, nữ chính đang tiếp xúc 1 idol là thành viên nhóm nhạc nữ.

 

16. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ đều có cổ phần trong công ty phát sóng trực tiếp của Giả Nãi Lượng.

 

17. Tiên Kiếm 6 nữ chính Lưu Hạo Tồn.

 

18. Phim Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, nam chính Lý Hiện.

 

19. Hiện tại nhân viên xung quanh Thành Nghị đều là người thân của anh ấy, tài xế là em trai, trợ lí là em gái, coi như anh ấy đang nuôi dưỡng cả nhà.

 

20. Nhà đầu tư đã huỷ bỏ dự án "Ngôi Sao Sáng Lấp Lánh" bản điện ảnh do Khuất Sở Tiêu đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Angela Baby Trương Hàn Dương Tử Nhiệt Ba sao Hoa ngữ

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