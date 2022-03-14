Hậu ly hôn Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện treo ảnh cùng với Lưu Diệc Phi trong nhà

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đăng hình ảnh chúc mừng ngày 8/3 đến mẹ của mình. Song, cư dân mạng bất ngờ soi ra điểm bất thường trong căn nhà của nam diễn viên.

Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh đăng hình ảnh chúc mừng ngày 8/3 đến mẹ của mình. Thế nhưng, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ soi ra điểm bất thường trong căn nhà của nam diễn viên. Theo đó, đằng sau mẹ Huỳnh Hiểu Minh là bức ảnh nam diễn viên chụp cùng với Lưu Diệc Phi thời đóng cùng nhau trong phim "Thần điêu đại hiệp".

Bức ảnh đăng cách đây vài ngày bất ngờ hot lại trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Các "thánh soi" lập tức phát hiện ra đây là bức ảnh hậu trường của những tập đầu phim "Thần điêu đại hiệp" khi Huỳnh Hiểu Minh vào vai Dương Quá còn Lưu Diệc Phi thì vào vai Tiểu Long Nữ. Khi bộ phim "Thần điêu đại hiệp" được phát sóng vào năm 2006, nam diễn viên đẹp trai, phong độ, Lưu Diệc Phi thì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người hâm mộ mê mẩn. Có thể nói, đây cũng là thời đỉnh cao nhan sắc của cặp đôi này.

Hình trong tranh là cảnh Dương Quá và cô Long tình cảm ngồi trên bàn đu dây - Ảnh: Internet

Bộ phim "Thần điêu đại hiệp" không chỉ tạo nên bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của hai diễn viên mà mà mối quan hệ ngoài đời của họ cũng vô cùng thân thiết. Dù sau này chưa có cơ hội hợp tác chung nhưng tình cảm của họ vẫn vô cùng bền chặt. Những lần xuất hiện chung một sự kiện, cả hai đều tay bắt mặt mừng, vui đùa với nhau khiến người hâm mộ thích thú.

Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đều là sao hạng A trong Cbiz - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nam diễn viên luôn dành những lời khen có cánh cho "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, cả hai đều là sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-angela-baby-huynh-hieu-minh-bi-phat-hien-treo-anh-cung-voi-luu-diec-phi-trong-nha-455468.html