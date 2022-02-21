Hậu ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby: Liệu có đúng như những lời đồn?

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 6 năm của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau gần 7 năm hôn nhân, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh khiến làng giải trí châu Á "dậy sóng" khi tuyên bố ly hôn vào tháng 1/2022. Điều này đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc vì 2 minh tinh đình đám chẳng thể giữ trọn vẹn lời thề cùng ở bên nhau tới đầu bạc răng long, thay vào đó lại là quyết định đường ai nấy đi.

Mới đây, trang Sohu tiết lộ câu chuyện ít ai biết về cặp đôi này. Vào thời điểm Huỳnh Hiểu Minh đang bận rộn quay phim, bà xã liên tục đòi chồng sớm ly hôn. Tâm trạng của nam diễn viên gần như hoàn toàn sụp đổ, anh suy sụp và khóc ngay trên phim trường.

Huỳnh Hiểu Minh suy sụp khi ly hôn Angela Baby - Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh đau khổ tới mức vừa khóc vừa nói: "Tôi không thể giữ được cô ấy nữa rồi". Trước tình cảnh như vậy, đạo diễn của bộ phim tài tử họ Huỳnh đang tham gia lúc đó cảm thấy lo lắng, cho tạm dừng quay để an ủi ông xã Angela Baby.

Trang QQ nhận định, để có được tình yêu của người đẹp, Huỳnh Hiểu Minh đã lao tâm khổ tứ và cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn không thể giữ được hạnh phúc gia đình. Sau khi công khai ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã tập trung cho sự nghiệp để vơi đi nỗi buồn.​

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 6 năm của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh gây tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh bận rộn tới phim trường chỉ sau ít ngày nghỉ Tết, tâm trạng anh không còn u uất, buồn bã như trước. Đối với Angela Baby. cô nàng cũng đang thực hiệ những cảnh quay trong phim "Mộ Sắc Tâm Ước" cùng với nam chính Nhậm Gia Luân.

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby tái xuất đẹp rạng ngời tại đêm tiệc lễ hội đèn lồng Vào đêm 15/2, nữ diễn viên Angela Baby gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia lễ hội đèn lồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-giua-huynh-hieu-minh-va-angela-baby-lieu-co-dung-nhu-nhung-loi-don-451245.html