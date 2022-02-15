Trong lúc rộ nghi vấn có 'tình mới', Angela Baby và con trai lộ diện với thái độ gây chú ý

Bức ảnh của Angela Baby và con trai Bọt Biển Nhỏ đi mua sắm gây chú ý trên mạng xã hội.

Trang Sina sáng ngày 14/2 đưa tin, một "người qua đường" bất ngờ bắt gặp Angela Baby tại trung tâm thương mại ngày 13/2. Đây là lần đầu tiên người đẹp Vân Trung Ca lộ diện giữa lúc scandal tình ái của chồng nổ ra. Đi bên cạnh cô còn có con trai Bọt Biển Nhỏ cùng bảo mẫu. 2 mẹ con cùng nhau đi ăn kem rất vui vẻ và luôn miệng trò chuyện cùng nhau. Có thể thấy, tâm trạng của 2 mẹ con dường như không bị ảnh hưởng bởi tin đồn liên quan đến tài tử họ Huỳnh. Tại thời điểm mới tuyên bố ly hôn, bạn thân của Angela Baby tiết lộ, 2 vợ chồng không nói cho tiểu quý tử về quyết định hệ trọng này.

Loạt ảnh của Angelababy và con trai Bọt Biển Nhỏ đi mua sắm - Ảnh: Sina Sau ly hôn, cặp đôi chuyên tâm phát triển sự nghiệp cá nhân trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong khi Hiểu Minh cùng ê-kíp thảo luận về kịch bản vai diễn mới, Angela Baby muốn đẩy mạnh vai trò trong ngành thời trang. Theo QQ, 3 năm qua là khoảng thời gian khó khăn của cả Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ trong sự nghiệp. Sau thành công đạt được, họ bước vào giai đoạn nốt trầm của sự nghiệp. Cả hai hiện chỉ còn cách phát triển tên tuổi ở mảng thời trang và các chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, cả hai sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai, đồng thời thoả thuận quy tắc "3 không" bao gồm không tranh giành tài sản, không giành quyền nuôi con và không tung tin nói xấu đối phương. Cặp đôi sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai - Ảnh: Internet Trước đó, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền. Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, người đàn ông ôm eo nhỏ của nữ diễn viên một cách thân mật. Một số cư dân mạng cũng soi được cả hai từng chụp ảnh nhiều lần với nhau và lần nào cũng rất thân thiết như 2 người đang yêu. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng đây có thể là người bạn thân hoặc stylist hay quản lý của nữ diễn viên. Hiện, cả hai vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn hẹn hò.

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới Cách đây không lâu, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền.

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