Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt liên hệ ngay sau ly hôn?

Vào ngày 1/2, trang Sina đưa tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh hủy kết bạn trên mạng xã hội sau khi công bố tin ly hôn. Cụ thể, cặp đôi đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau. Thậm chí, từ khóa về con trai Tiểu Hải Miên cũng triệt để bị cặp sao xóa đi trên trang cá nhân. Động thái này cho thấy Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay.

Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra rằng nguyên nhân của điều này là do phần cài đặt Weibo của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ hiển thị nội dung tương tác trong nửa năm gần đây. Trong khi đó, cả hai đã lâu không có sự tương tác nên việc tìm kiếm không cho ra kết quả nào. Người hâm mộ của cặp sao nhận định có thể điều này còn nhằm mục đích bảo vệ con trai chung của hai người.