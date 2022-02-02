Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt liên hệ ngay sau ly hôn?

Sau khi tin tức Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn "nổ ra", mọi nhất cử nhất động của cả hai đều bị dân tình cho vào "tầm ngắm".
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Vào ngày 1/2, trang Sina đưa tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh hủy kết bạn trên mạng xã hội sau khi công bố tin ly hôn. Cụ thể, cặp đôi đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau. Thậm chí, từ khóa về con trai Tiểu Hải Miên cũng triệt để bị cặp sao xóa đi trên trang cá nhân. Động thái này cho thấy Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay.
Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra rằng nguyên nhân của điều này là do phần cài đặt Weibo của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ hiển thị nội dung tương tác trong nửa năm gần đây. Trong khi đó, cả hai đã lâu không có sự tương tác nên việc tìm kiếm không cho ra kết quả nào. Người hâm mộ của cặp sao nhận định có thể điều này còn nhằm mục đích bảo vệ con trai chung của hai người.
Sau khi tin tức ly hôn của cặp đôi đình đám "nổ ra", trang QQ cho biết Huỳnh Hiểu Minh về Thanh Đảo ăn Tết Nguyên đán với gia đình, trong khi Angela Baby đón Tết tại Thượng Hải. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên còn chia sẻ nhiều ảnh mừng năm mới với tâm trạng phấn chấn, tươi vui. Trong khi đó, đoạn video Hiểu Minh quảng bá cho Thế vận hội Mùa đông được đăng lên mạng xã hội, tinh thần anh vui vẻ, dường như vượt qua tâm lý buồn của vụ ly hôn.
Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn trong đám cưới trị giá 31 triệu USD vào năm 2015. Với ngoại hình xứng đôi cùng sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của họ được coi là chuyện tình cổ tích trong mắt khán giả. Cuộc hôn nhân còn hoàn hảo hơn sau khi hai người chào đón con trai vào năm 2017.
Tuy nhiên, tới 28/1, hai người tuyên bố ly hôn. Hiện, tài sản của hai người hoàn toàn độc lập. Tài sản của Huỳnh Hiểu Minh ước tính vài trăm triệu USD, trong khi tài sản của Angela Baby khiêm tốn hơn.