'So kè' dàn tiểu hoa 85 hậu sinh con: Triệu Lệ Dĩnh có 'lép vế' so với Dương Mịch, Angela Baby

Sau khi sinh con, phong cách của nữ diễn viên đã thay đổi rõ rệt, cô không còn trung thành đi theo phong cách trong sáng nữa, mà xây dựng hình tượng trở nên chững chạc hơn. Không biết có phải vì làm mẹ mà cô nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn không. Chỉ mất một năm, khí chất và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hạng rõ rệt, gần như thay đổi trở thành một con người khác.

Trong một số hình ảnh diện trang phục vest đen, vợ cũ Phùng Thiệu Phong không còn bị chê "quê mùa" hay "làm giảm giá trị trang phục" như trước. Ngược lại, cô còn nhận được khá nhiều lời khen nhờ thần thái sang trọng hơn xưa.

Dương Mịch có em bé sớm nhất so với những đồng nghiệp cùng thời. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn luôn hết mình vì công việc. Điều này được thể hiện rõ qua việc vào thời điểm mang thai, Dương Mịch vẫn nhận dự án phim mới, không ngần ngại mà thể hiện những pha hành động nguy hiểm.

Thời điểm hậu sinh con, cô cũng không lựa chọn trở thành người phụ nữ của gia đình, chăm sóc chồng con mà ngay lập tức trở lại quay phim, đi sự kiện. Nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ suốt thời gian dài, dù ngày càng xuất hiện nhiều đàn em tài sắc nhưng Dương Mịch vẫn duy trì sức hút thuộc top đầu là nhờ sự đa dạng, linh hoạt trong hình ảnh, phong cách.

Angela Baby

Vì sự nổi tiếng và thành công của chương trình Running Man (bản Trung) nên danh tiếng của Angelababy lên như diều gặp gió, cộng với cái danh bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã giúp sự nghiệp của cô nàng thuận lợi hơn bao giờ hết. Sau khi sinh được 3 ngày, nàng tiểu hoa này đã xuất viện với số cân nặng dừng ở mức 46kg. Dáng vóc khi ấy của Angelababy thực sự khiến người nhìn không thể ra là cô vừa mới sinh em bé, khí sắc vô cùng tốt, ăn mặc rất sành điệu.

Dù là một diễn viên còn gây nhiều tranh cãi về diễn xuất, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô nàng luôn xinh đẹp, sau khi sinh con thì vóc dáng không hề suy sụp hay kém sắc. Trong mảng thời trang, hình ảnh thì Angelababy cũng là một nhân vật khó ai vượt mặt được. Ngoài những lần xuất hiện kiều diễm, kiêu sa trên các thảm đỏ thì Angelababy còn không ít lần "gây sốt" với hình ảnh "soái tỷ" sang chảnh và cực ngầu.