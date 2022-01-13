Dàn mỹ nhân cổ trang đẹp nhất tại Nhật: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch tiếp tục 'so kè', Cúc Tịch Y bất ngờ 'vượt mặt' đàn chị với thứ hạng không ngờ

Sao quốc tế 13/01/2022 10:10

Mới đây, cư dân mạng bàn tán về dàn minh tinh cổ trang đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Những cái tên được nhắc đến khá quen thuộc như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.... Song, bảng xếp hạng này cũng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Mới đây, trang Sohu đã điểm mặt 5 mỹ nhân cổ trang được người Nhật cho là đẹp nhất Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Đứng ở vị trí cuối cùng là "mỹ nhân Tân Cương". Cô nàng hiện đang là tiểu hoa 90 nổi tiếng nhất Hoa ngữ. Không bàn về kỹ năng diễn xuất thì vẻ đẹp của cô lúc nào cũng xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhiệt Ba sở hữu đôi mắt 2 mí to rõ nét, sống mũi cao thẳng lai Tây. Vì vậy, cô rất được lòng những người chuộng vẻ đẹp lai.

dich le nhiet ba

Dương Mịch

Theo sau Nhiệt Ba chính là "đàn chị" Dương Mịch. Nữ diễn viên đã đứng trong hàng ngũ sao hạng A của Cbiz với nhiều tác phẩm xuất sắc.  Suốt nhiều năm qua hoạt động nghệ thuật, nàng "Bạch Thiển" vẫn là ngôi sao hot nhất nhì các sự kiện, chương trình lớn nhỏ, thường xuyên lọt top nữ thần của Cbiz. Không những vậy, cô nàng còn tham gia nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng và có một lượng người hâm mộ hùng hậu. 

duong mich

Triệu Lệ Dĩnh

Cô nàng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Không chỉ thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án phim đắt khách như "Hữu Phỉ", "Tây du ký: Nữ nhi quốc 3"... Nữ diễn viên 8X còn đắt show quảng cáo, sự kiện, gameshow truyền hình... Người đẹp vốn sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt tròn ngây thơ, trong sáng. Do đó, cô luôn gắn bó với hình ảnh trẻ trung và dễ thương. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên dần có những thay đổi trong phong cách để đa dạng hơn.

trieu le dinh

Lưu Diệc Phi

Vốn được khen ngợi là "thần tiên tỷ tỷ" nhưng Lưu Diệc Phi chỉ đứng vị trí thứ 5 khiến fan bất ngờ. Sở hữu nhan sắc tinh khôi, thần thái thanh cao toát lên khí chất thần tiên khiến Lưu Diệc Phi luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Nàng "Tiểu Long Nữ" luôn khoe làn da trắng không tì vết cùng nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ thường thấy. Với phong cách thời trang nhẹ nhàng, tinh tế, không trang điểm quá đậm, nữ diễn viên khoe trọn vẻ trẻ trung, thanh khiết.

luu diec phi

Cúc Tịnh Y

Người đứng số 1 không phải những cái tên đình đám kể trên mà là Cúc Tịnh Y. Xuất thân là thành viên nhóm SNH48, cô nàng trở thành cái tên đắt show sự kiện, quảng cáo và được nhiều đạo diễn ưu ái. Cúc Tịnh Y đã được người nhật phong cho danh hiệu "Mỹ nhân 4000 năm" nên không khó hiểu khi cô vượt cả Lưu Diệc Phi trong bảng xếp hạng này.

cuc tinh y

Tuy nhiên Cúc Tịnh Y cũng vấp phải nhiều tranh cãi là lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, dùng hàng nhái, diễn xuất đơ nhạt nhòa...

Top 10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' đàn chị, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khó phân định

Top 10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' đàn chị, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khó phân định

Những mỹ nhân Hoa ngữ diện trang phục cổ trang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Cúc Tịnh Y sao Hoa ngữ Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

Top 10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' đàn chị, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khó phân định

Top 10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' đàn chị, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khó phân định

Góc nghiêng của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn phải 'chào thua' trước người này

Góc nghiêng của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn phải 'chào thua' trước người này

Bị hủy lịch quay chương trình, Triệu Lộ Tư liền 'đền bù' cho người hâm mộ điều đặc biệt này

Bị hủy lịch quay chương trình, Triệu Lộ Tư liền 'đền bù' cho người hâm mộ điều đặc biệt này

Top 4 nữ diễn viên vào vai 'nai tơ' được đánh giá cao nhất C-biz: 'Trà xanh' Triệu Lộ Tư khiến khán giả quắn quéo, Dương Tử làm người khác ghét cũng không được.

Top 4 nữ diễn viên vào vai 'nai tơ' được đánh giá cao nhất C-biz: 'Trà xanh' Triệu Lộ Tư khiến khán giả quắn quéo, Dương Tử làm người khác ghét cũng không được.

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng can thiệp 'dao kéo' vào nhan sắc: Trịnh Sảng già nua, Cúc Tịnh Y 'lột xác' hoàn toàn

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng can thiệp 'dao kéo' vào nhan sắc: Trịnh Sảng già nua, Cúc Tịnh Y 'lột xác' hoàn toàn

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào?

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 9 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào