Dàn mỹ nhân cổ trang đẹp nhất tại Nhật: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch tiếp tục 'so kè', Cúc Tịch Y bất ngờ 'vượt mặt' đàn chị với thứ hạng không ngờ

Mới đây, trang Sohu đã điểm mặt 5 mỹ nhân cổ trang được người Nhật cho là đẹp nhất Cbiz.

Đứng ở vị trí cuối cùng là "mỹ nhân Tân Cương". Cô nàng hiện đang là tiểu hoa 90 nổi tiếng nhất Hoa ngữ. Không bàn về kỹ năng diễn xuất thì vẻ đẹp của cô lúc nào cũng xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhiệt Ba sở hữu đôi mắt 2 mí to rõ nét, sống mũi cao thẳng lai Tây. Vì vậy, cô rất được lòng những người chuộng vẻ đẹp lai.

Theo sau Nhiệt Ba chính là "đàn chị" Dương Mịch. Nữ diễn viên đã đứng trong hàng ngũ sao hạng A của Cbiz với nhiều tác phẩm xuất sắc. Suốt nhiều năm qua hoạt động nghệ thuật, nàng "Bạch Thiển" vẫn là ngôi sao hot nhất nhì các sự kiện, chương trình lớn nhỏ, thường xuyên lọt top nữ thần của Cbiz. Không những vậy, cô nàng còn tham gia nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng và có một lượng người hâm mộ hùng hậu.

Triệu Lệ Dĩnh

Cô nàng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Không chỉ thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án phim đắt khách như "Hữu Phỉ", "Tây du ký: Nữ nhi quốc 3"... Nữ diễn viên 8X còn đắt show quảng cáo, sự kiện, gameshow truyền hình... Người đẹp vốn sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt tròn ngây thơ, trong sáng. Do đó, cô luôn gắn bó với hình ảnh trẻ trung và dễ thương. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên dần có những thay đổi trong phong cách để đa dạng hơn.

Lưu Diệc Phi

Vốn được khen ngợi là "thần tiên tỷ tỷ" nhưng Lưu Diệc Phi chỉ đứng vị trí thứ 5 khiến fan bất ngờ. Sở hữu nhan sắc tinh khôi, thần thái thanh cao toát lên khí chất thần tiên khiến Lưu Diệc Phi luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Nàng "Tiểu Long Nữ" luôn khoe làn da trắng không tì vết cùng nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ thường thấy. Với phong cách thời trang nhẹ nhàng, tinh tế, không trang điểm quá đậm, nữ diễn viên khoe trọn vẻ trẻ trung, thanh khiết.

Cúc Tịnh Y

Người đứng số 1 không phải những cái tên đình đám kể trên mà là Cúc Tịnh Y. Xuất thân là thành viên nhóm SNH48, cô nàng trở thành cái tên đắt show sự kiện, quảng cáo và được nhiều đạo diễn ưu ái. Cúc Tịnh Y đã được người nhật phong cho danh hiệu "Mỹ nhân 4000 năm" nên không khó hiểu khi cô vượt cả Lưu Diệc Phi trong bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên Cúc Tịnh Y cũng vấp phải nhiều tranh cãi là lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, dùng hàng nhái, diễn xuất đơ nhạt nhòa...