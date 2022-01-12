Những mỹ nhân Hoa ngữ từng can thiệp 'dao kéo' vào nhan sắc: Trịnh Sảng già nua, Cúc Tịnh Y 'lột xác' hoàn toàn

Sao quốc tế 12/01/2022 15:56

Những sao nữ dưới đây đều đã từng động vào dao kéo để tân trang nhan sắc, tuy đa phần đều phản bác nhưng với những khác biệt rành rành trên khuôn mặt thì công chúng cũng tự hiểu không cần tranh luận nữa.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã là vô cùng bình thường mà ai có khả năng chi trả đều có thể làm được nếu muốn, đặc biệt là ở những người nổi tiếng. Nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là các sao nữ đã lựa chọn "dao kéo" để tăng hạng nhan sắc tạo điểm nhấn cho khuôn mặt của mình.

Cổ Lực Na Trát

my nhan hoa ngu 4
Tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes, Cổ Lực Na Trát đã gây xôn xao với chiếc mũi thon gọn đến bất ngờ

Trước đây, trong một lần xuất hiện tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes, Cổ Lực Na Trát đã gây xôn xao với chiếc mũi thon gọn đến bất ngờ, vì vốn dĩ mũi của người đẹp có một chút gồ ghề nên việc nóng bỗng dưng thẳng tắp cũng khiến cho nhiều người chú ý. Tuy chưa từng lên tiếng thừa nhận bất kỳ điều gì nhưng dáng mũi bất thường này đã tố giác cô

Cúc Tịnh Y

my nhan hoa ngu 1
Cúc Tịnh Y như trở thành con người khác sau PTTM

Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm", Cúc Tịnh Y được đánh giá là mỹ nhân Hoa ngữ có màn "lột xác" thành công nhất nhờ PTTM. Theo đó, kể từ khi tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng thì loạt ảnh thời chưa ra mắt của cô đã bị đào lại, càng thêm phần khẳng định nhan sắc của cô chắc chắn không phải là tự nhiên.

Cảnh Điềm

my nhan hoa ngu 2
'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' thừa nhận bản thân thật sự có động chạm dao kéo ở phần mắt

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" thừa nhận bản thân thật sự có động chạm dao kéo ở phần mắt. Tuy vậy, sau khi PTTM thì Cảnh Điềm lại bị phản ứng phụ khiến khuôn mặt cô sưng vù, thiếu tự nhiên. Ở thời điểm hiện tại, cô là một trong những diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Trung Hoa và được cư dân mạng ưu ái hết sau thành công của "bom tấn hạng B" Tư Đằng.

Trịnh Sảng

my nhan hoa ngu 3
Trịnh Sản sau PTTM già nua và xuống sắc thấy rõ

Nữ diễn viên "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" vốn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy vậy, cô lại phạm phải sai lầm khi đưa ra phẫu thuật thẩm mỹ, cũng vì vậy mà dung nhan của cô xuống dốc không phanh. Những gì còn lại của Trịnh Sản là một khuôn mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên, thậm chí chiếc mũi của cô còn bị giễu cợt là có khả năng "đâm thủng" vạn vật.

Ảnh: Internet

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Tuy cùng đóng phim cổ trang nhưng không phải mỹ nhân Hoa ngữ nào cũng có thể xinh đẹp yêu kiều trên màn ảnh, ngay cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không ngoại lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân Hoa ngữ sao Hoa ngữ Trịnh Sảng Cổ Lực Na Trát Cúc Tịnh Y

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Top 4 mỹ nhân Hoa ngữ có đời tư nổi tiếng trong sạch, khiến paparazzi hàng đầu cũng phải hết đường kiếm cơm

Top 4 mỹ nhân Hoa ngữ có đời tư nổi tiếng trong sạch, khiến paparazzi hàng đầu cũng phải hết đường kiếm cơm

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ đóng hoài chỉ một dạng vai: Dương Mịch lúc nào cũng cao thượng, Triệu Lộ Tư thì toàn 'ngốc bạch ngọt'

Những mỹ nhân Hoa ngữ đóng hoài chỉ một dạng vai: Dương Mịch lúc nào cũng cao thượng, Triệu Lộ Tư thì toàn 'ngốc bạch ngọt'

Mỹ nhân Hoa ngữ và những bộ phim 'ngập ngụa' cảnh nóng muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp của mình

Mỹ nhân Hoa ngữ và những bộ phim 'ngập ngụa' cảnh nóng muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp của mình

Góc nghiêng của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn phải 'chào thua' trước người này

Góc nghiêng của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn phải 'chào thua' trước người này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 48 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 18 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào