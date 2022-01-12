Việc phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã là vô cùng bình thường mà ai có khả năng chi trả đều có thể làm được nếu muốn, đặc biệt là ở những người nổi tiếng. Nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là các sao nữ đã lựa chọn "dao kéo" để tăng hạng nhan sắc tạo điểm nhấn cho khuôn mặt của mình.

Trước đây, trong một lần xuất hiện tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes, Cổ Lực Na Trát đã gây xôn xao với chiếc mũi thon gọn đến bất ngờ, vì vốn dĩ mũi của người đẹp có một chút gồ ghề nên việc nóng bỗng dưng thẳng tắp cũng khiến cho nhiều người chú ý. Tuy chưa từng lên tiếng thừa nhận bất kỳ điều gì nhưng dáng mũi bất thường này đã tố giác cô

Cúc Tịnh Y như trở thành con người khác sau PTTM

Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm", Cúc Tịnh Y được đánh giá là mỹ nhân Hoa ngữ có màn "lột xác" thành công nhất nhờ PTTM. Theo đó, kể từ khi tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng thì loạt ảnh thời chưa ra mắt của cô đã bị đào lại, càng thêm phần khẳng định nhan sắc của cô chắc chắn không phải là tự nhiên.

Cảnh Điềm

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' thừa nhận bản thân thật sự có động chạm dao kéo ở phần mắt

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" thừa nhận bản thân thật sự có động chạm dao kéo ở phần mắt. Tuy vậy, sau khi PTTM thì Cảnh Điềm lại bị phản ứng phụ khiến khuôn mặt cô sưng vù, thiếu tự nhiên. Ở thời điểm hiện tại, cô là một trong những diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Trung Hoa và được cư dân mạng ưu ái hết sau thành công của "bom tấn hạng B" Tư Đằng.

Trịnh Sảng

Trịnh Sản sau PTTM già nua và xuống sắc thấy rõ

Nữ diễn viên "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" vốn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy vậy, cô lại phạm phải sai lầm khi đưa ra phẫu thuật thẩm mỹ, cũng vì vậy mà dung nhan của cô xuống dốc không phanh. Những gì còn lại của Trịnh Sản là một khuôn mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên, thậm chí chiếc mũi của cô còn bị giễu cợt là có khả năng "đâm thủng" vạn vật.

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