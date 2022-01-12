Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Sao quốc tế 12/01/2022 14:20

Tuy cùng đóng phim cổ trang nhưng không phải mỹ nhân Hoa ngữ nào cũng có thể xinh đẹp yêu kiều trên màn ảnh, ngay cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không ngoại lệ.

Nỗi ám ảnh cả bất cứ diễn viên nữ nào khi đóng phim đều là liệu trông bản thân có xinh đẹp, dễ nhìn hay không. Tuy vậy, sự thật là có rất nhiều vai diễn tuy không yêu cầu phải makeup xấu xí nhưng những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu như Lưu Diệc Phi, Thu Sướng,... cũng đều từng "gây thù" với thợ trang điểm, trở nên xấu thê thảm khi lên phim.

Trương Mông

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Lớp hóa trang đã khiến cho màu da của mặt và thân dưới của Trương Mông lệch tông còn kèm theo màu môi nhợt nhạt, bạc phết như vừa trúng độc

Trương Mông trước khi rơi vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ không lối thoát là một nữ diễn viên nổi tiếng của C-biz với nhan sắc xinh đẹp. Trong thời gian này, có một lần Trương Mông đã từng hóa thân vào nhân vật được đánh giá là "thảm họa" màn ảnh khi nhân viên hóa trang đã khiến cho màu da của mặt và thân dưới cô lệch tông còn kèm theo màu môi nhợt nhạt, bạc phết như vừa trúng độc.

Lưu Thi Thi

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Vai diễn trong Hiên Viên Kiếm của Lưu Thi Thi có lẽ là nhân vật xấu nhất bộ sưu tập các vai diễn của cô

Vai diễn trong Hiên Viên Kiếm của Lưu Thi Thi có lẽ là nhân vật xấu nhất bộ sưu tập các vai diễn của cô. Trong phim này, nhân vật của cô đã biến thành một con thỏ quỷ khi vô tình uống phải thuốc độc. Tự nhiên đang đẹp lỗng lãy, Lưu Thi Thi bỗng phải gắn thêm răng thỏ, lông mày trắng, lens đỏ khiến nhan sắc của cô từ 100 điểm tụt xuống âm 2000. Thậm chí nhiều khán giả còn cho biết họ không thể nào nhìn thẳng vào mặt cô khi xem phim được.

Lưu Diệc Phi

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Ở phân cảnh đám cưới, tạo hình của Lưu Diệc Phi đã bị chê tơi tả

Nhan sắc lẫn diễn xuất của Lưu Diệc Phi mà đảm nhận vai chính Bạch Thiển của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa thì không còn gì để bàn. Tuy vậy, ở phân cảnh đám cưới, tạo hình của cô đã bị chê tơi tả khi đội một chiếc mũ đồ sộ, như "mâm chè 12 chén" hết sức vướng víu và thừa thãi đã dìm hàng cô không thương tiếc.

Thu Sướng

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Thu Sướng đã vô cùng 'chịu chơi' khi hy sinh vẻ ngoài đáng yêu của mình để hóa trang thành một bà lão mang sắc vóc thiếu nữ

Vào vai Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long Bát Bộ 2003 khi mới chỉ 16 tuổi, Thu Sướng đã vô cùng "chịu chơi" khi hy sinh vẻ ngoài đáng yêu của mình để hóa trang thành một bà lão mang sắc vóc thiếu nữ. Quả thật, mọi sự hy sinh đều được đền đáp khi vai diễn này của cô đã sống mãi trong tuổi thơ của rất nhiều người.

Ảnh: Internet

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