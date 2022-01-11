Top 4 mỹ nhân Hoa ngữ có đời tư nổi tiếng trong sạch, khiến paparazzi hàng đầu cũng phải hết đường kiếm cơm

Sao quốc tế 11/01/2022 16:36

Các mỹ nhân Hoa ngữ này ngoài sắc đẹp và tài năng thì còn nổi tiếng bởi đời tư trong sạch, đi lên hoàn toàn bằng thực lực của chính bản thân mình.

Trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc đời tư luôn bị soi xét từng li từng tí và mọi diễn biến trong đời sống, nhất là những scandal xấu đều sẽ bị giới săn ảnh lăm le. Tuy vậy, 4 mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây gần như "miễn nhiễm với việc này, đời tư của họ trong sạch đến nỗi mà paparazzi chỉ biết "kêu trời" vì không thể làm được gì.

Lý Vũ Xuân

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'Nữ hoàng sân khấu' Lý Vũ Xuân với đời tư trong sạch dù có thâm niên 16 năm trong làng giải trí

"Nữ hoàng sân khấu" với thâm niên 16 năm trong làng giải trí Lý Vũ Xuân là một trong những tên tuổi quyền lực của nền âm nhạc Trung Quốc hiện nay, bởi vậy có rất nhiều tay săn ảnh và cánh săn tin luôn túc trực để lấy tin về cô. Tuy vậy, Lý Vũ Xuân lại là một người không thích nhộp nhịp, một ngày của cô ấy nếu không đi làm thì sẽ đi từ thiện rồi về nhà và chẳng đi đâu cả. Theo chia sẻ của một paparazzi từng bám theo nữ nghệ sĩ trong hơn một tháng, anh chẳng thu được gì và phải trắng tay từ bỏ.

Hàn Tuyết

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Suốt hơn 20 năm lăn lộn trong làng giải trí, Hàn Tuyết vẫn khiến nhiều người khâm phục vì chưa từng gặp phải một scandal nào

Suốt hơn 20 năm lăn lộn trong làng giải trí, Hàn Tuyết vẫn khiến nhiều người khâm phục vì chưa từng gặp phải một scandal nào. Tuy không có độ nhận diện cao như các ngôi sao cùng lứa nhưng cô luôn tự hào bản thân là một ngôi sao "sạch" của C-biz, các tay săn ảnh chưa từng nắm được bất kỳ thông tin bất lợi nào về đời tư của cô.

Lưu Thi Thi

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Lưu Thi Thi trước khi nổi tiếng vào năm 2011 nhờ bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm dù sự nghiệp khá trầm lặng nhưng chưa từng dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi

Xuất thân từ vũ công ba lê, Lưu Thi Thi trước khi nổi tiếng vào năm 2011 nhờ bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm dù sự nghiệp khá trầm lặng nhưng chưa từng dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Ngay cả tay săn ảnh số 1 Trung Quốc là Trác Vỹ cũng phải tặc lưỡi thừa nhận là Lưu Thi thi quá trong sạch, không có gì để tranh cãi.

Thu Sướng

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Các tay săn ảnh vẫn chưa tìm ra được scandal nào của Thu Sướng

Thu Sướng cũng có thâm niên trong nghề đến 20 năm nhưng cánh săn ảnh vẫn chưa tìm ra được scandal nào của cô. Cư dân mạng cũng vô cùng "khổ tâm" khi mà tìm tên cô trên mạng thì thứ hiện ra chỉ là danh mục các tác phẩm cô đã thực hiện mà thôi.

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