Những mỹ nhân Hoa ngữ gầy trơ xương: Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thua xa hai trùm cuối

Đầu tiên hãy kể đến Angela Baby , bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Là ngôi sao của các show truyền hình thực tế và biểu tượng nhan sắc của Cbiz, thế nhưng ở ngoài đời, Angela Baby có vóc dáng siêu gầy. Hình ảnh cô dưới ống kính phóng viên lúc nào cũng lộ xương trông rất xót xa.

Là người nổi tiếng, các sao nữ luôn phải giữ hình ảnh cũng như vóc dáng thanh mảnh trước công chúng. Tuy nhiên vì áp lực công việc cũng như hình tượng, đôi khi các mỹ nhân ép cân quá đà khiến cơ thể trở nên gầy gò yếu ớt và bị netizen chê bai vì quá gầy, thiếu sức sống.

AngelaBaby sau khi sinh có một giai đoạn khủng hoảng vì sụt cân. Kết quả, từ nữ thần sở hữu vóc dáng nuột nà đáng mơ ước, cô nàng khiến nhiều người hết hồn khi để lộ dáng người nhỏ gầy, không còn chút sức sống nào. Thậm chí, trong giai đoạn này, studio còn phải liên tục chỉnh sửa ảnh để nữ diễn viên trông có da có thịt hơn.

Tần Lam từng tiết lộ vì gu thẩm mỹ khắc nghiệt của người Trung Quốc mà các ngôi sao phải đối xử khắc nghiệt với bản thân. Nhiều sao nữ rất ăn hình nhưng thực tế lại "gầy như ma". Hãy nhìn Tần Lam trong bức ảnh này, phần xương quai xanh lộ rõ sự gầy guộc, thiếu sức sống.

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng trở thành ngôi sao được công chúng săn đón. Bên cạnh diễn xuất gây tranh cãi thì ngoại hình “mỏng như tờ giấy” của nữ diễn viên cũng là đề tài thường xuyên được đem ra bàn luận. Bởi lẽ Ngô Cẩn Ngôn cao 1m65 nhưng nặng vỏn vẹn có 40kg.

Cô luôn được xếp trong Top đầu nghệ sĩ Hoa ngữ gầy nhất Cbiz khi liên tục xuất hiện với diện mạo "da bọc xương". Bên cạnh đó việc lựa chọn trang phục thiếu tinh tế càng khiến cô lộ rõ khuyết điểm lớn này. Đây là một trong những khoảnh khắc được người ta truyền tay nhau nhiều nhất khi nói về Ngô Cẩn Ngôn.

Đôi chân dài miên man của Dương Mịch gây chú ý nhưng vô tình lại khiến người hâm mộ lo lắng vì quá nhỏ và khẳng khiu. Cân nặng khiêm tốn đôi khi cũng đẩy Dương Mịch vào thế khó khi vô tình làm bộ trang phục xấu đi.

Nhiều người khi nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba thì nghĩ ngay đến biệt danh "Ba béo". Tuy nhiênmỹ nhân Tân Cương cũng từng khiến fan giật mình khi để lộ khoảnh khắc gầy trơ xương như thế này. Dù khuôn mặt vẫn xinh đẹp không góc chết nhưng phần xương vai hay xương lưng của cô đều nhô lên rất rõ.

Có thể thấy phần xương vai của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện lên rất rõ. Với những người đẹp có vóc dáng khiêm tốn về cân nặng nên hạn chế chọn trang phục hở vai, hở lưng vì rất dễ để lộ khuyết điểm.

Kỹ năng diễn xuất của ảnh hậu Châu Đông Vũ không có gì phải bàn cãi nhưng ngoại hình thì luôn gây tranh cãi. Dưới ống kính truyền thông, Châu Đông Vũ mang đến cảm giác gầy gò, nhỏ thó, yếu ớt. Nhìn vóc dáng này nhiều người còn mường tượng cô ấy sẽ bị gió thổi bay.

Trong bộ phim tiên hiệp Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ liên tục vấp phải những lời chê bai vì vóc dáng nhỏ, chìm nghỉm trong những bộ trang phục nhiều tầng nhiều lớp lộng lẫy. Thực tế, không chỉ trong phim cổ trang thôi đâu, mà ngay cả lúc mặc những bộ đồ đơn giản ngoài đời thường, cô nàng cũng khiến chúng ta thảng thốt vì gầy đến mức tỷ lệ cơ thể mất cân đối, đầu to thân nhỏ.

Thời điểm quay Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi loạt ảnh hậu trường gầy gò được hé lộ. Từ cô gái bầu bĩnh ngọt ngào, nữ diễn viên trở nên tiều tụy, mệt mỏi hơn hẳn vì sụt cân.

Một mỹ nhân Cbiz siêu gầy nữa là Dĩnh Nhi. Sau khi sinh con, cô ấy như bị ám ảnh bởi cân nặng, muốn phục hồi cơ thể nhanh chóng và giảm cân tới mức suýt ngất xỉu. Dù lên hình vẫn xinh đẹp nhưng thực tế, Dĩnh Nhi khiến netizen bị sốc bởi hình ảnh này.

Lu Yu là một nữ MC nổi tiếng của Hoa ngữ. Bên cạnh tài năng thì người ta bị ám ảnh bởi thân hình quá gầy của cô. Thậm chí, cô còn đứng đầu danh sách những ngôi sao gầy nhất Cbiz. Lúc chụp ảnh, Lu Yu gầy tới mức nổi toàn bộ khung xương, trông vừa đáng sợ lại vừa xót xa.