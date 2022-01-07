Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ

Sao quốc tế 07/01/2022 10:00

Sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng, dù từng có đoạn tình duyên khá trắc trở nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc đời của Điền Hải Dung khiến rất nhiều cô gái phải ao ước.

Làng giải trí Hoa Ngữ đúng là không thiếu mỹ nữ, dù cho nói nhan sắc không phải là duy nhất nhưng nhan sắc vẫn là bước đệm quan trọng nhất, đặc biệt ở thời đại xem trọng vẻ ngoài này. Không biết mọi người có quen thuộc với cái tên Điền Hải Dung hay không? Thực tế thì trong Cbiz cô không chỉ là một diễn viên có nhan sắc xinh đẹp mà còn có khí chất nổi bật, tài năng xuất chúng.

Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 1

Điền Hải Dung bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 21 tuổi, sau đó tròn 10 năm liền gả vào hào môn. Có lẽ bạn sẽ cho rằng gia cảnh cô không tốt nhưng trên thực tế không phải vậy. Cô xuất thân từ thư hương thế gia, cũng được coi là một tiểu thư chính hiệu. Còn về lý do vì sao cô lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí có lẽ chính là vì đã quá mệt mỏi trước những thủ đoạn, toan tính, mưu mô của chốn thị phi này.

Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 2

Khán giả biết đến Điền Hải Dung đều có cảm nhận rằng ở cô toát lên một khí chất thanh tú, ưu nhã từ trong một xuất thân gia đình nề nếp, có học thức sở hữu từ khi sinh ra. Loại khí chất tao nhã đó không ai có thể bắt chước, có được khí chất đặc biệt như vậy đối với xuất thân của cô có quan hệ rất lớn. Điền Hải Dung vốn là một tiểu thư chuẩn mực, gia đình có truyền thống văn nghệ tạo nên sự tao nhã, nhẹ nhàng.

Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 3

Thật sự thì từ ban đầu Điền Hải Dung vốn cũng không phải đi theo con đường diễn viên mà là người dẫn chương trình, biên tập biên. Cô còn từng tự mình làm chương trình, hơn nữa thu về rating rất cao, lúc đó chỉ mới 18 tuổi. Mãi đến sau này mới được đạo diễn để mắt đến lựa chọn diễn Lôi Vũ mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên năm 21 tuổi. Sau đó cô còn đầu tư vào cổ phiếu, thành lập công ty của riêng mình.

Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 4

Chỉ là ngay thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp diễn viên, không ai ngờ rằng cô lại chọn cách rút lui khỏi ngành giải trí gả cho một đại gia sở hữu gia tài bạc tỷ Từ Minh. Vốn tưởng rằng từ đó về sau có thể trải qua cuộc sống làm vợ đại gia yên ổn nhưng không may là chồng cô bởi vì nhiều lý do mà bị bắt vô tù, hơn nữa còn qua đời chỉ sau đó 3 năm.

Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 5
Cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước: 21 tuổi debut, 31 tuổi gả vào hào môn, 39 tuổi kế thừa gia sản bạc tỷ, 44 tuổi nhan sắc vẫn thứ thiếu nữ - Ảnh 6

Lúc này, Điền Hải Dung đã là một người phụ nữ chưa tới 40 tuổi, tuy rằng kế thừa gia tài hàng chục tỷ của chồng nhưng trong vòng 10 năm ngắn ngủi từ gả vào hào môn biến thành góa phụ. Số mệnh đúng là khó đoán. Hiện tại, Điền Hải Dung đã 44 tuổi, cô thường dẫn theo con gái xuất hiện tại các tuần lễ thời trang nhưng cũng không quay lại làng giải trí. Ở những bức ảnh truyền thông chụp được có thể nhìn ra nhan sắc cùng khí chất tao nhã khi xưa được cô bảo dưỡng rất tốt. Khuôn mặt Điền Hải Dung không nhìn ra được chút nếp nhăn, vẫn xinh đẹp như thiếu nữ khiến người ta tin rằng con gái cô sau này chắc chắn cũng sẽ là một mỹ nữ xuất chúng như mẹ.

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Từ khóa:   Cbiz Điền Hải Dung đời tư nghệ sĩ

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