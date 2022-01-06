Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới?

Sao quốc tế 06/01/2022 19:56

Hai mỹ nhân đang gây bão hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều đang nhắm đến vai nữ chính trong dự án phim "Dữ quang đồng hành".

Mới đây, trên weibo có thông tin dự án phim "Dữ Quang Đồng Hành" sẽ chuyển thể từ tiểu ngôn tình hot trên Tấn Giang "Fan Vợ Đã Hiểu Chưa?" của tác giả Xuân Đao Hàn. Tiểu thuyết này đã đạt hơn 9.9 tỷ tích phân (điểm tích luỹ) trên Tấn Giang, thuộc thể loại hài hước - giới giải trí, phim chuyển thể sẽ khởi quay trong năm nay.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân đều đang tiếp xúc với vai nữ chính Kiều Tiếu. Được biết, đây là dự án rất được xem trọng và nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. 

 

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân hiện là gương mặt sáng giá phù hợp vai nữ chính trong phim - Ảnh: Internet

 

Câu chuyện xoay quanh Kiều Tiếu là một fan trung thành của thần tượng Hoắc Hi, không chỉ vậy còn là kiểu fan vợ/fan bạn gái. Kiều Tiếu cực kì ghét nữ minh tinh Thịnh Kiều bởi vì cô này suốt ngày dựa hơi cọ nhiệt Hoắc Hi để tạo scandal tình cảm, tăng nhân khí của bản thân. Công việc hằng ngày của Kiều Tiếu ngoại ngoài trừ việc xách camera đu thần tượng chính là điên cuồng bash cô nàng bạch liên hoa Thịnh Kiều kia. Thế nhưng, không ngờ có một ngày Kiều Tiếu xảy ra tai nạn, khi tỉnh lại thì biến thành nữ minh tinh bạch liên hoa Thịnh Kiều, lại còn hợp tác với chính idol nhà mình một bộ phim tình cảm đô thị...

 

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới? - Ảnh 2
Vai nam chính được lựa chọn là Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Hiện, Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân là hai ngôi sao trẻ quá quen mặt trong hàng loạt phim ngôn tình đang được xem xét tích cực cho dự án mới. Ngoài vai trò diễn viên, trước đó, Ngu Thư Hân còn được khán giả biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ THE9, tuyển chọn từ show Thanh xuân có bạn 2. Được biết, ngày 5 tháng 12 vừa qua, nhóm nhạc nữ này đã chính thức tan rã khi hết hợp đồng. Cô hiện chú trọng và tập trung cho những dự án cá nhân sắp tới của mình.

Còn về phía Triệu Lộ Tư, cô nàng đã có 3 bộ phim lên sóng thì cả 3 bộ đều đạt được thành công ngoài mong đợi trong năm 2021, thậm chí "Trần thiên thiên trong lời đồn" còn bùng nổ vượt mong đợi của ekip.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Vương Nhất Bác sao Hoa ngữ phim Trung Quốc

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