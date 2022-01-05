Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử và Tiêu Chiến có sự kết hợp ăn ý trong bộ phim truyền hình "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn". Chính vì vậy, cả hai thường xuyên lộ tin hẹn hò, "phim giả tình thật" ở ngoài đời. Cho tới tời điểm hiện tại, một trong hai người đều chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về mối quan hệ tình cảm này.

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục dấy lên nghi vấn hẹn hò khi bắt gặp Dương Tử đến tham dự buổi nhạc kịch của Tiêu Chiến. Nữ diễn viên xuất hiện khá kín kẽ với phong cách giản dị trong một chiếc áo phông trắng, đầu đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt. Ngoài ra, phía ê-kip của Dương Tử cũng chuẩn bị một lẵng hoa đẹp gửi hoa đến nam diễn viên như lời chúc mừng vở kịch "Như Mộng Chi Mộng" của anh được thành công.