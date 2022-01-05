Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Người hâm mộ tiếp tục hào hứng khi bắt gặp Dương Tử bí mật đến xem buổi nhạc kịch của "người yêu tin đồn" Tiêu Chiến.
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Dương Tử và Tiêu Chiến có sự kết hợp ăn ý trong bộ phim truyền hình "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn". Chính vì vậy, cả hai thường xuyên lộ tin hẹn hò, "phim giả tình thật" ở ngoài đời. Cho tới tời điểm hiện tại, một trong hai người đều chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về mối quan hệ tình cảm này.
Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục dấy lên nghi vấn hẹn hò khi bắt gặp Dương Tử đến tham dự buổi nhạc kịch của Tiêu Chiến. Nữ diễn viên xuất hiện khá kín kẽ với phong cách giản dị trong một chiếc áo phông trắng, đầu đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt. Ngoài ra, phía ê-kip của Dương Tử cũng chuẩn bị một lẵng hoa đẹp gửi hoa đến nam diễn viên như lời chúc mừng vở kịch "Như Mộng Chi Mộng" của anh được thành công.
Sau khi công diễn, vở diễn này gây được chú ý lớn đối với khán giả. Trong đó, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính cũng nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Do đó, việc Dương Tử đến ủng hộ Tiêu Chiến khiến cho buổi diễn tăng thêm phần thu hút của dư luận. Đây không phải lần đầu tiên cư dân mạng bắt gặp hình ảnh cặp đôi bên nhau cũng như dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Trước đó, người hâm mộ không ít lần bắt gặp cả hai hẹn hò đi ăn riêng tư.
Tiêu Chiến sinh năm 1991, hiện là nam diễn viên trẻ rất được yêu thích hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ. Anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình đạt lượng rating cao như "Trần Tình Lệnh", "Đấu La Đại Lục", "Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta"... Còn về đàn gái, Dương Tử hiện là nàng tiểu Hoa đán đắt giá trong lĩnh vực phim ảnh Hoa ngữ. Loạt tác phẩm có sự góp mặt của cô đều lọt Top phim hay nhất Châu Á như "Cá mực hầm mật", "Hương mật tựa khói sương"...