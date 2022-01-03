Rộ tin Dương Dương sẽ nên duyên cùng Dương Tử trong dự án cấp S+ của Tencent 'Trường tương tư'?

Mới đây, fan hâm mộ Cbiz đang rần rần truyền tai nhau hai ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ Dương Dương và Dương Tử sẽ nên duyên cùng nhau trong bộ phim “Trường tương tư”. Dự án này được đánh giá cấp độ S+ của Tencent nên hứa hẹn sẽ là một hot hit trong làng điện ảnh xứ Trung năm 2022.

Nguồn tin ngay lập tức đã trở thành đề tài sốt dẻo được cư dân mạng quan tâm nhiều. Cả Dương Dương và Dương Tử đều là những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng phim ảnh hot và lượng người hâm mộ đông đảo.

Nếu như năm 2021, Dương Dương khuấy động màn ảnh với Em là niềm kiêu hãnh của anh thì quý 4 năm 2021 nàng Dương Tử cũng trở thành nhân vật được quan tâm rộng rãi với Nữ bác sĩ tâm lý. Sự nghiệp của hai diễn viên đang lên như diều gặp gió, với đời tư trong sạch cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng trước đó, nếu nguồn tin trên là đúng sự thật thì đây chắc chắn là một bộ phim bùng nổ trong năm 2022.

Trường tương tư là một dự án phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa

Năm 2021, Dương Tử khá kém may mắn khi bộ phim “Thanh trâm hành” có đầu tư khá khủng nhưng lại không được ra mắt khán giả chỉ vì bê bối của Ngô Diệc Phàm. Tâm huyết đầu tư vào bộ phim nhưng để “Thanh trâm hành” thực sự đến được với công chúng, Dương Tử sẽ phải quay bổ sung theo điều chỉnh của đơn vị sản xuất. Do đó, lần hợp tác với Dương Dương trong năm 2022 này, fan hâm mộ của mỹ nhân Dương Tử hoàn toàn có thể yên tâm và còn mong chờ lớn vào phản ứng hóa học của cặp diễn viên chính.

Nữ diễn viên lưu lượng Dương Tử có không ít tác phẩm cổ trang được yêu thích

Trường tương tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Theo nguyên tác gốc Trường tương tư kể về Hoàng Đế Hiên Viên vương cơ đem con gái Cao Tân Cửu Dao gửi nuôi bên người Ngọc Sơn Vương Mẫu, nhưng nàng lại mất trong trận đại chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Thần Nông Xi Vưu. Cửu Dao đợi không được thân nhân tới đón, tưởng phụ thân tâm sinh hiểu lầm, nàng rời khỏi Ngọc Sơn, trải qua đủ loại trắc trở cuối cùng mai danh ẩn tích nữ giả nam trang làm một thần y. Nàng thông tuệ thiện lương, thẳng thắn đáng yêu, ngẫu nhiên cứu được Cảnh Tự đang bị truy sát, từ đó Cảnh Tự yêu thầm Cửu Dao. Trải qua nhiều sóng gió yêu hận cuối cùng hai người quyết định quy ẩn với nhau.

Nội dung của phim khiến người hâm mộ càng mong ngóng ngày bộ phim được lên sóng

Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại phía phòng làm việc của hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Trước đó cũng có nguồn tin cho hay Dương Tử và Trương Vãn Ý sẽ thủ vai chính trong bộ phim cổ trang chuyển thể Trường tương tư. Tuy nhiên dự án gặp một vài trục trặc nên chưa thể tiến hành, sau đó hai diễn viên này đã có những cân nhắc lại.

Hiện tại, phía studio của cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này