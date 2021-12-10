Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương là cặp đôi trai tài gái sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Cả hai hợp tác trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Ngay từ thời điểm ra mắt, bộ phim đã nhận được sự yêu thích của khán giả bởi mức độ "xứng đôi vừa lứa" của hai cast chính, cùng với đó là những phản ứng hóa học ngọt như mật đường. Không chỉ ngọt ngào trên phim, ngoài đời, cả hai cũng có những tương tác vô cùng thân mật, khiến dân tình nghi ngờ “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, sau khi kết thúc việc tuyên truyền bộ phim, cả hai lại trở về mối quan hệ bình thường, không có nhiều liên hệ với nhau.

Mặc dù fan couple của cặp đôi “đẩy thuyền” hai diễn viên rất nhiệt tình, thậm chí còn soi hint mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên vẫn có không ít tranh cãi xảy ra gần đây sau khi bộ phim kết thúc. Cụ thể, trong show Thanh Xuân Hoàn Du Ký với sự tham gia của Dương Dương, ảnh bìa của tập mới đã để hình Địch Lệ Nhiệt Ba, dù cho nữ diễn viên không hề tham gia show. Đồng thời, khi lên sóng, khách mời trong chương trình này là Giả Linh có nhắc đến tên của Nhiệt Ba, chuyện này khiến fans Nhiệt Ba cho rằng bên kia công khai “cọ nhiệt” idol mình, cố tình nuôi couple hậu phim.

Căng thẳng hơn, fan Nhiệt Ba thậm chí còn đem thực tích ra để “so kè” đối phương. Phía fan hâm mộ của nữ thần Kim Ưng còn chê bai Dương Dương, không có tác phẩm, không có giải thưởng chính quy, không có thực tích điện ảnh phiên 1, phim truyền hình Vũ Động Càn Khôn phiên 1 rating chỉ 0.499.

Sau khi bị fan Nhiệt Ba tố idol mình “cọ nhiệt”, phía fan Dương Dương cũng không vừa, lập tức lên tiếng phản bác, cho rằng Nhiệt Ba mới là người “ké fame” thần tượng của mình. Người hâm mộ của nam diễn viên đấu tố ngược lại phía studio Nhiệt Ba thường sử dụng icon được tạo riêng cho show của Dương Dương nhằm “cọ nhiệt”, số liệu của Nhiệt Ba pha nước, bơm số liệu ảo và đỉnh điểm là mỉa mai vị trí Nữ thần Kim Ưng, đồng thời chê bai giải thưởng Kim Ưng mà cô có được là không xứng đáng.

Không chỉ dừng lại ở việc so sánh thực tích, hai bên fan hâm mộ còn tiến hành đấu tố lan rộng trên mạng, hotsearch của Dương Dương bị fan Nhiệt Ba công phá và chiếm top comment, ngược lại fan Dương Dương ship couple Nhiệt Ba với Hoàng Cảnh Du, cố ý up video sao tác couple với Lộc Hàm trong show “Chạy nhanh nào, anh em” và treo những bình luận tiêu cực về mỹ nhân Tân Cương.

Sau những màn đấu tố không điểm dừng, phía Địch Lệ Nhiệt Ba bị thiệt hại nặng khi các tài khoản đại fan của nữ diễn viên 9X bị khóa, các hotsearch về nữ thần Kim Ưng đều trở thành những tìm kiếm về hàng loạt các thông tin không tốt trong quá khứ.

Hiện tại, để làm dịu sự việc và tránh những ảnh hưởng không tốt tới thần tượng của mình cũng như lo sợ hai diễn viên sẽ đánh mất những tài nguyên phim ảnh lớn, hậu viện hội của cả hai bên đã phát văn bản yêu cầu người hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách lý trí.