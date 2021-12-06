Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Người hâm mộ đã nhanh chóng soi được những chi tiết trong các bức ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cho thấy cả hai đang hẹn hò và đã dọn về sống chung với nhau.

Theo một bài viết trên diễn đàn QQ, MXH Trung Quốc đang xôn xao với thông tin rằng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang chung sống sau một khoảng thời gian hẹn hò. Tất cả các thông tin này đều bắt nguồn từ những bức ảnh của cặp đôi đăng tải lên Internet.

Dân tình đã nhanh chóng soi ra được tấm màn treo tường của cả hai có nhiều điểm tương đồng với nhau từ màu sắc, kích thước đến cả hình dáng

Hai bức ảnh làm rộ lên nghi vấn cả hai đang sống thử chính là hai tấm hình mà Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đăng tải trong hai hôm liên tiếp là 30/11 và 1/12. Chỉ là ảnh ăn uống nhưng dân tình đã nhanh chóng soi ra được tấm màn treo tường của cả hai có nhiều điểm tương đồng với nhau từ màu sắc, kích thước đến cả hình dáng.

Netizen còn tinh mắt soi được cặp đôi Em là niềm kiêu hãnh của anh có hai chiếc mũ màu đen giống nhau

Ngoài ra, netizen còn tinh mắt soi được cặp đôi Em là niềm kiêu hãnh của anh có hai chiếc mũ màu đen giống nhau và cả chiếc gọng kính đen có kiểu dáng tương tự, trùng khớp đến 90%. Cả hai item này đều từng được đôi trẻ diện công khai ra phố.

Gọng kính đen của cặp đôi cũng không thoát khỏi việc 'bị' soi

Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bài đăng trên MXH của một người đồng nghiệp trong phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Theo đó, nam diễn viên này đã đăng tải ảnh chụp màn hình dãy số "1188" kèm theo dòng chú thích: "Đây cũng là số đẹp đúng không, hahaha”. Điều đáng nói nhất chính là "1188" là biệt hiệu mà fan thường gọi cặp đôi Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-chinh-thuc-ve-chung-mot-nha-voi-duong-duong-440064.html