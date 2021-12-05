Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Sao quốc tế 05/12/2021 19:16

Trong một lần ngỏ ý muốn đưa các con trai đi ăn cơm, Tạ Đình Phong đã bị con trai lớn cự tuyệt, tuyên bố từ nay sẽ không gặp anh nữa.

Kể từ sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, mối quan hệ của Tạ Đình Phong và 2 con trai không còn được như trước nữa vì nam tài tử ít khi ghé đến nhà vợ cũ để tránh né truyền thông. Vì lý do đó, Tạ Đình Phong hiếm khi gặp các con.

ta dinh phong 1
Tạ Đình Phong bị con trai từ chối đi ăn cơm và tuyên bố anh không xứng với Trương Bá Chi

Trong một lần, Tạ Đình Phong ngỏ ý muốn đưa 2 con ra ngoài ăn cơm để hâm nóng tình cảm nhưng không ngờ rằng cậu bé Lucas - con trai lớn của anh lại từ chối phũ phàng: "Từ nay về sau con sẽ không cùng bố đi ăn cơm nữa. Bố không xứng với mẹ của con". Nghe xong câu nói của con trai, Tạ Đình Phong như "chết đứng", anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời đầy oán hận của con trai lớn.

ta dinh phong 2
Tạ Đình Phong từng nhiều lần bị mắng là không đoái hoài đến 2 con, thậm chí là vào ngày sinh nhật của các bé

Thời điểm khi ly hôn với Trương Bá Chi, hai con trai của Tạ Đình Phong là Lucas mới chỉ 5 tuổi và Quintus mới lên 2 nên mọi quyền nuôi con đều được giao cho Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nam tài tử quay lại với Vương Phi nên hạn chế đến thăm con để tránh những tình huống khó xử nhưng không ngờ lại khiến tình cha con của anh và hai con trai ngày càng nhạt dần đi.

ta dinh phong 3
Trải qua nhiều năm và nhiều biến cố, hai con trai dần dần thân thiết với mẹ hơn và người bố Tạ Đình Phong hiện tại chỉ còn là một người chu cấp tiền hàng tháng mà thôi

Trải qua nhiều năm và nhiều biến cố, hai con trai dần dần thân thiết với mẹ hơn và người bố Tạ Đình Phong hiện tại chỉ còn là một người chu cấp tiền hàng tháng mà thôi. Có lẽ, đây cũng là lý do mà Lucas lại tỏ thái độ như vậy với bố ruột của mình. Trong tương lai, Tạ Đình Phong chắc hẳn phải thu xếp nhiều thời gian hơn để tình cha con được ấm êm trở lại.

Ảnh: Internet

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Không ai có thể ngờ đến nữ idol nổi tiếng với thân hình bốc lửa, 7 năm trước từng phải ngồi tù vì tống tiền diễn viên Lee Byung Hun nay sống khá sung túc với thu nhập khủng chỉ sau vỏn vẹn 5 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Vương Phi con trai Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Các 'thánh nữ trà xanh' của C-biz: Triệu Lộ Tư 'không có tuổi' với những cái tên khác

Các 'thánh nữ trà xanh' của C-biz: Triệu Lộ Tư 'không có tuổi' với những cái tên khác

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 52 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào