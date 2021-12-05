Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Trong một lần ngỏ ý muốn đưa các con trai đi ăn cơm, Tạ Đình Phong đã bị con trai lớn cự tuyệt, tuyên bố từ nay sẽ không gặp anh nữa.

Kể từ sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, mối quan hệ của Tạ Đình Phong và 2 con trai không còn được như trước nữa vì nam tài tử ít khi ghé đến nhà vợ cũ để tránh né truyền thông. Vì lý do đó, Tạ Đình Phong hiếm khi gặp các con.

Tạ Đình Phong bị con trai từ chối đi ăn cơm và tuyên bố anh không xứng với Trương Bá Chi

Trong một lần, Tạ Đình Phong ngỏ ý muốn đưa 2 con ra ngoài ăn cơm để hâm nóng tình cảm nhưng không ngờ rằng cậu bé Lucas - con trai lớn của anh lại từ chối phũ phàng: "Từ nay về sau con sẽ không cùng bố đi ăn cơm nữa. Bố không xứng với mẹ của con". Nghe xong câu nói của con trai, Tạ Đình Phong như "chết đứng", anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời đầy oán hận của con trai lớn.

Tạ Đình Phong từng nhiều lần bị mắng là không đoái hoài đến 2 con, thậm chí là vào ngày sinh nhật của các bé

Thời điểm khi ly hôn với Trương Bá Chi, hai con trai của Tạ Đình Phong là Lucas mới chỉ 5 tuổi và Quintus mới lên 2 nên mọi quyền nuôi con đều được giao cho Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nam tài tử quay lại với Vương Phi nên hạn chế đến thăm con để tránh những tình huống khó xử nhưng không ngờ lại khiến tình cha con của anh và hai con trai ngày càng nhạt dần đi.

Trải qua nhiều năm và nhiều biến cố, hai con trai dần dần thân thiết với mẹ hơn và người bố Tạ Đình Phong hiện tại chỉ còn là một người chu cấp tiền hàng tháng mà thôi

Trải qua nhiều năm và nhiều biến cố, hai con trai dần dần thân thiết với mẹ hơn và người bố Tạ Đình Phong hiện tại chỉ còn là một người chu cấp tiền hàng tháng mà thôi. Có lẽ, đây cũng là lý do mà Lucas lại tỏ thái độ như vậy với bố ruột của mình. Trong tương lai, Tạ Đình Phong chắc hẳn phải thu xếp nhiều thời gian hơn để tình cha con được ấm êm trở lại.

Ảnh: Internet

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