Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Nếu là một fan K-pop từ lâu, chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến một trong những bê bối lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc năm 2014 chính là vụ việc nam diễn viên hàng đầu nước này Lee Byung Hun bị tống tiền vì anh đã ngoại tình trong lúc vợ mình là diễn viên Lee Min Jung đang thai nghén. Sau 7 năm kể từ thời điểm đó, cuộc sống của những người trong cuộc đã có nhiều biến chuyển, đặc biệt là nữ idol Dahee.

au 7 năm kể từ thời điểm đó, cuộc sống của những người trong cuộc đã có nhiều biến chuyển, đặc biệt là cựu idol Dahee

Dahee - cựu thành viên của nhóm nhạc GLAM sau khi ra tù vì tội danh tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hun đang theo đuổi nghiệp streamer

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin rằng Dahee - cựu thành viên của nhóm nhạc GLAM - "chị gái BTS" (vì cùng công ty giải trí) sau khi ra tù vì tội danh tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hun đang theo đuổi nghiệp streamer với độ nổi tiếng "không phải dạng vừa" cùng thu nhập trong mơ của nhiều người. Từ năm 2018, sau hai năm bị cấm diễn do vướng vào vòng lao lý, Dahee trở lại hoạt động với vai trò là một streamer trên nền tảng AfreecaTV và đổi tên thành Kim Si Won.