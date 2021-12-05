Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Sao quốc tế 05/12/2021 17:19

Không ai có thể ngờ đến nữ idol nổi tiếng với thân hình bốc lửa, 7 năm trước từng phải ngồi tù vì tống tiền diễn viên Lee Byung Hun nay sống khá sung túc với thu nhập khủng chỉ sau vỏn vẹn 5 ngày.

Nếu là một fan K-pop từ lâu, chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến một trong những bê bối lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc năm 2014 chính là vụ việc nam diễn viên hàng đầu nước này Lee Byung Hun bị tống tiền vì anh đã ngoại tình trong lúc vợ mình là diễn viên Lee Min Jung đang thai nghén. Sau 7 năm kể từ thời điểm đó, cuộc sống của những người trong cuộc đã có nhiều biến chuyển, đặc biệt là nữ idol Dahee.

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au 7 năm kể từ thời điểm đó, cuộc sống của những người trong cuộc đã có nhiều biến chuyển, đặc biệt là cựu idol Dahee
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Dahee - cựu thành viên của nhóm nhạc GLAM sau khi ra tù vì tội danh tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hun đang theo đuổi nghiệp streamer

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin rằng Dahee - cựu thành viên của nhóm nhạc GLAM - "chị gái BTS" (vì cùng công ty giải trí) sau khi ra tù vì tội danh tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hun đang theo đuổi nghiệp streamer với độ nổi tiếng "không phải dạng vừa" cùng thu nhập trong mơ của nhiều người. Từ năm 2018, sau hai năm bị cấm diễn do vướng vào vòng lao lý, Dahee trở lại hoạt động với vai trò là một streamer trên nền tảng AfreecaTV và đổi tên thành Kim Si Won.

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Chỉ trong 5 ngày, Dahee đã thu về hơn 14,3 tỷ đồng nhờ livestream

Khi livestream trên nền tảng này, streamer sẽ nhận được những quà tặng có thể quy đổi thành tiền mà người xem tặng cho các streamer dưới hình thức là các bong bóng có hình ngôi sao. Mỗi bong bóng ngôi sao này có trị giá 110 won (hơn 2000 đồng). Trong tháng 11 vừa qua, có một lần cô livestream liên tục 5 ngày với thời lượng 12 tiếng/ ngày, cựu idol đã thu được 6.756.530 bong bóng ngôi sao, tức là 743,21 triệu won – tương đương hơn… 14,3 tỷ đồng. Đây là mức thu nhập mà không phải streamer nào cũng có thể đạt được.

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Lee Byung Hun bị chỉ trích nhiều nhất trong chuyện này khi nguyên nhân sâu xa của vụ việc chính là do Lee Byung Hun đã ngoại tình khi bà xã đang mang thai

Vào năm 2014, 2 năm sau khi ra mắt cùng nhóm nhạc GLAM, Dahee cùng một người mẫu khác bị nam diễn viên Lee Byung Hun tố cáo với lý do 2 người này đã tống tiền anh. Tuy nhiên, nam diễn viên mới là người bị chỉ trích nhiều nhất trong chuyện này khi nguyên nhân sâu xa của vụ việc chính là do Lee Byung Hun đã ngoại tình khi bà xã đang bụng mang dạ chửa.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Lee Byung Hun Lee Min Jung streamer

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