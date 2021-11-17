Trung Quốc yêu cầu tất cả nghệ sĩ tuổi teen đều phải hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc

Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh đưa ra thông báo vào hôm thứ Sáu rằng các công ty giải trí phải đảm bảo những người nổi tiếng thuộc quyền quản lý của họ hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc, đồng thời không được để "trẻ vị thành niên hiểu lầm" vào những niềm tin như "nổi tiếng từ khi còn trẻ".

Cơ quan quản lý văn hóa của Bắc Kinh vừa mới đưa ra một lệnh mới cho ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, buộc những nghệ sĩ dưới độ tuổi trưởng thành phải hoàn thành xong chương trình giáo dục bắt buộc và cấm luôn cả trẻ vị thành niên tham gia vào các hoạt động ủng hộ thần tượng của họ trong bối cảnh người nổi tiếng và các fandom (cộng đồng người hâm mộ) đang bị đàn áp.

Các chỉ thị vừa mới được đưa ra này nhằm mục đích "điều chỉnh tốt hơn việc giáo dục đạo đức" của các nghệ sĩ và ra lệnh cho ngành giải trí phải cấm các chương trình biểu diễn của bất kỳ nghệ sĩ nào vi phạm pháp luật hoặc "các giá trị đạo đức".

Ngoài ra, trẻ vị thành niên cũng nên bị cấm tham gia vào các hoạt động ủng hộ và mua các sản phẩm nhằm tăng mức độ cho người nổi tiếng mà họ đang thần tượng. Khi một người nổi tiếng là trẻ vị thành niên tham gia biểu diễn, cần có sự đồng ý từ người giám hộ.

"Hãy trở thành những nghệ sĩ vừa có chuyên môn vừa giỏi đạo đức thay vì lao vào con đường dùng chiêu trò để tăng mức độ nổi tiếng." - thông báo này viết.

Ngô Diệc Phàm đã bị bắt và chính thức 'phong sát' sau khi vướng vào bê bối hiếp dâm trẻ vị thành niên vào năm nay - một trong những người nổi tiếng bị chính phủ Trung Quốc đem ra làm ví dụ cho ngôi sao có nhân cách 'xấu' - Ảnh: Weibo

Các công ty giải trí cũng đã được lệnh tiến hành kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với những nghệ sĩ nổi tiếng và đảm bảo rằng họ không đại diện cho bất kỳ cá nhân nào có tư tưởng "xa rời" với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về "công lý và công bằng xã hội".

Vào tháng 9 vừa qua, một chỉ thị từ Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc - cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu nước này đã đưa ra hướng dẫn tương tự về các chương trình giải trí và người biểu diễn, bao gồm cả việc "cấm cửa" những người nổi tiếng có tư tưởng chính trị "không chính xác", cư xử thiếu đạo đức hoặc các sao nam có phong cách "ẻo lả".

Chỉ thị mới của Bắc Kinh đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng về quy định liên quan đến người nổi tiếng và người hâm mộ là trẻ vị thành niên, yêu cầu ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc chú trọng hơn đến việc học tập trong bối cảnh chính phủ nước này coi việc hâm mộ thần tượng của giới trẻ là "điên cuồng và thái quá".

Chính quyền Trung Quốc lo ngại về sự quá khích của cộng đồng những người ham mộ ở độ tuổi vị thành niên - Ảnh: SCMP

Việc các cuộc thi tìm kiếm tài năng, một hình thức chương trình phổ biến trong đó có sự tham gia của nhiều người vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên cạnh tranh nhau để trở thành người nổi tiếng, liên tục nở rộ trong thời gian gần đây đã khiến cho giới trẻ mang "ý nghĩ sai lầm" về việc đạt được sự nổi tiếng khi quá sớm.

Khi thần tượng lẫn người hâm mộ ngày càng trẻ hóa trong những năm gần đây, chính quyền Bắc Kinh ngày càng lo ngại về những người hâm mộ quá khích cùng những người nổi tiếng có lối cư xử thiếu chuẩn mực.

Mới đây, vào tháng 8 vừa qua, làng giải trí Trung Quốc đã chứng kiến sự ra mắt của nhóm nhạc nam "trẻ nhất ngành giải trí" Panda Boys với 7 thành viên gồm các học sinh tiểu học từ 7 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, nhóm nhạc này cũng đã phải "ngậm ngùi" tan rã chỉ sau 5 ngày debut do hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ phía công chúng.

Nhóm nhạc Panda Boys gồm 7 thành viên từ 7 đến 11 tuổi tan rã chỉ sau 5 ngày ra mắt - Ảnh: China Daily

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích một số người trong ngành giải trí sau khi chứng kiến hàng loạt bê bối liên quan đến trốn thuế và tấn công tình dục kể từ năm nay vì "gây ô nhiễm nghiêm trọng bầu không khí xã hội".