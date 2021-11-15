Sau khi bị đám đông tại lễ hội âm nhạc Astroworld giẫm đạp đến mức nhập viện hồi đầu tháng 11, cậu bé 9 tuổi này đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vào ngày 5/11 vừa qua, tại lễ hội âm nhạc Astroworld, cậu bé 9 tuổi Ezra Blount đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị giẫm đạp bởi đám đông quá khích trong buổi biểu diễn của nam rapper Travis Scott. Lúc này, Ezra Blount đang ngồi trên vai của cha mình - người tham gia nhạc hội cùng cậu. Nạn nhân 9 tuổi đã cùng bố đến lễ hội âm nhạc này để được gặp Travis Scott - Ảnh: ABC News Cha của cậu bé, ông Treston Blount cho biết, khoảnh khắc lúc ấy quá đột ngột, ông và Ezra Blount đã bị xô đẩy và cậu bé ngã xuống khỏi vai ông. Sau đó, cậu bé đã bất tỉnh và bị đám đông giẫm đạp đến mức không thể thở nổi.

Được biết, tại thời điểm đó, có ít nhất 50 nghìn người cùng tham dự buổi hòa nhạc và cha của cậu đã lạc mất con trai mình trong đám đông. Ông bà của Ezra Blount cho biết, sau đó họ đã tìm thấy cậu bé tại một bệnh viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương nội tạng và bị phù não nghiêm trọng. Ezra đã bị giẫm đạp bởi đám đông hơn 50 nghìn người - Ảnh: ABC News Trong tuyên bố hôm chủ nhật, các luật sư của gia đình Ezra Blount cho biết: "Ezra đã bị thương nặng, vết thương còn đe dọa đến tính mạng cậu bé, sau đó Ezra đã được đưa vào tình trạng hôn mê trong nỗ lực cứu chữa các chấn thương não, gan và thận". Cùng hôm đó, gia đình của Ezra thông báo cậu bé đã qua đời trong bệnh viện.

Sau khi Ezra Blount nhập viện, gia đình của cậu bé là một trong số nhiều người đã nộp đơn kiện nam rapper Travis Scott và ban tổ chức, quản lý lễ hội âm nhạc này. Họ cho biết, đáng lý kết cục này không được xảy ra, Ezra Blount là một người hâm mộ của Travis Scott và đến xem anh biểu diễn với niềm háo hức chứ không phải để ra đi mãi mãi. Ezra vốn là một người hâm mộ của rapper Travis Scott - Ảnh: Internet Thị trưởng thành phố Houston, bang Texas - nơi diễn ra lễ hội âm nhạc hỗn loạn trên viết trên twitter của mình vào hôm chủ nhật: "Tôi rất đau buồn khi biết về sự ra đi của Ezra vào tối nay. Thành phố Houston đang cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà và các thành viên khác trong gia đình cùng bạn học của cậu bé ngay vào lúc này. Cầu Chúa hãy tiếp thêm sức mạnh cho gia đình họ".

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