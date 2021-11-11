'Thánh nữ trà xanh' Triệu Lộ Tư 'nổi đóa' ngay trên sóng livestream vì bị anti-fan móc mỉa

Khi bị anti-fan kéo vào livestream chê bai là đồ con gái không đàng hoàng, Triệu Lộ Tư đã vô cùng bức xúc và đáp trả lại thẳng thắn.

Cụ thể vào tối ngày 10/11 vừa qua, Triệu Lộ Tư đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ nhân dịp sinh nhật của cô. Tuy vậy, trong lúc mọi người đang vui vẻ, không hiểu sao lại có rất nhiều anti-fan của nữ diễn viên hùa vào công kích, để lại những bình luận là biểu tượng cốc trà xanh, nhằm mỉa mai, nói cô giả tạo. Tại Trung Quốc, cụm từ "trà xanh" là một từ lóng được sử dụng rộng rãi từ trên mạng đến cả ngoài đời và thường dùng để chỉ những người con gái trông có vẻ rất ngây thơ, trong sáng nhưng lại luôn toán tính, mưu mô, đặc biệt là thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Triệu Lộ Tư đang livestream giao lưu cùng người hâm mộ nhân dịp sinh nhật thì bị anti-fan hùa vào công kích - Ảnh: Internet Triệu Lộ Tư bị C-net đặt cho biệt danh này thật ra không phải không có nguyên do. Trước đây, nữ diễn viên từng nhiều lần bị chỉ trích vì dùng tên tuổi của người khác để tăng độ "hot cho mình, có thể kể đến vài nhân vật từng bị cô lợi dụng là Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Vương Tư Thông,.. Thậm chí, scandal tình cảm của cô và Dương Dương một thời cũng bị nghi là do đàng gái dàn dựng. Mới đấy nhật, nữ minh tinh họ Triệu còn bị tố đạo nhái thiết kế của người khác. Cụ thể, Triệu Lộ Tư vừa khai trương quán cà phê của mình không lâu trước đây, trong phần trang trí có một hình vẽ trông giống y hệt với một bức vẽ được họa sỹ vẽ độc quyền tại Hàn Quốc.

Triệu Lô Tư tỏ vẻ hơi cau có, thẳng thắn đáp trả ngay khi đang livestream - Ảnh: Interent Khi đọc được các bình luận của các anti-fan, Triệu Lô Tư tỏ vẻ hơi cau có, thẳng thắn đáp trả ngay khi đang livestream: "Muốn xem thì xem, không muốn xem thì đừng vào đây ăn không nói có làm gì, không cần thiết. Cảm ơn bạn mời tôi uống trà, vô cùng cảm ơn các bạn. Một năm rồi mà bạn vẫn còn ở đây, đến bây giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc 2 từ đó nghĩa là gì". Sau khi Triệu Lộ Tư đáp trả anti-fan, nhiều người đã khen ngợi tính cách thẳng thắn này của cô, trong khi có ý kiến nữ diễn viên không nên xốc nổi như vậy vì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nu-tra-xanh-trieu-lo-tu-noi-doa-ngay-tren-song-livestream-vi-bi-anti-fan-moc-mia-435779.html