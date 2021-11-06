Hai rapper người Mỹ cùng bị bắn chết trong 1 tuần, trùng khớp với nhau cả về địa điểm và cả tình tiết

Sao quốc tế 06/11/2021 17:31

Trong chưa đầy 1 tuần ngắn ngủi, nước Mỹ đã chứng kiến sự ra đi của 2 nam rapper nổi tiếng. Đặc biệt, cả 2 người này đều chết tại cùng một thành phố và tình tiết vụ việc cũng giống nhau đến không ngờ.

Thành phố San Diego, bang California, Hoa Kỳ vừa ghi nhận 2 vụ án thương tâm khi nạn nhân là 2 nam rapper khá có tên tuổi. Theo cơ quan chức năng, 2 rapper này có tên lần lượt là Yung Kece và Nuffowe. Vì cái chết đột ngột của cả hai, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng đau xót và tiếc nuối.

Yung Kece

Vào ngày 31/10 vừa qua, trùng hợp cũng là lúc toàn nước Mỹ ăn mừng Halloween, cảnh sát địa phương đã nhận được một cuộc điện thoại báo án vào lúc 4 giờ với người gọi cũng chính là nghi phạm của vụ án. Nghi phạm này là một thanh niên mới 18 tuổi tên là Israel Moreno Jr, y khai báo đã bắn Yung Kece với lý do tự vệ.

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Người hâm mộ tổ chức lễ tưởng niệm cho Yung Kece - Ảnh: The Sun

Khi xe cứu thương được đưa đến hiện trường, Yung Kece đang nằm sõng soài trên mặt đường, cơ thể đang bị bao phủ bởi máu từ nhiều vết thương gây ra do đạn bắn. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó những nam rapper đã không qua khỏi.

Được biết, Yung Kece năm nay 20 tuổi và đã có một cậu con trai đáng yêu vừa tròn 1 tuổi. Người hâm mộ của anh chàng sau đó đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ anh vì những gì anh đã cống hiến cho nền âm nhạc và tiếc thương cho một ông bố bỉm sữa luôn thích chăm sóc và chơi đùa cùng con.

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Yung Kece là một ông bố bỉm sữa chính hiệu khi còn sống - Ảnh: Instagram nhân vật

Nuffowe

Sau cái chết của Yung Kece 3 ngày, tức là vào ngày 3/11, một nam rapper khác tên là Nuffowe cũng đã chết khi đang đi trên đường vì bị đạn bắn. Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Diego, tuy đã được người dân và đội cứu hộ nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng Nuffowe cũng đã qua đời do vết thương quá nghiêm trọng, anh trút hơi thở cuối cùng khi mới 26 tuổi.

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Nuffowe trút hơi thở cuối cùng khi mới 26 tuổi do bị bắn trên đường - Ảnh: Instgram nhân vật

Bạn giá của Nuffowe sau đó đã chia sẻ một bài viết tưởng nhớ nam rapper trên Instagram của mình với caption: "Anh sẽ mãi là người mà em yêu nhất dù là bây giờ hay sau này đi nữa. Yêu anh, hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa".

Em trai của nam rapper thì viết: "Trái tim em đau nhói vì sự ra đi đột ngột của anh. Anh đã yêu thương và chăm sóc cho mọi người, anh cũng đã dạy cho em nhiều thứ. Em sẽ không bao giờ quên tình cảm mà anh đã dành cho em.

Em không thể tin được là mình đã viết những dòng này nhưng anh trai của em à, em yêu quý anh từ khi em vừa mới sinh ra đời và sẽ mãi mãi như vậy. Hẹn gặp lại anh".

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Cái chết của Nuffowe đã khiến dư luận ở Mỹ một phen rúng động - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   rapper người Mỹ vụ án thương tâm người hâm mộ

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