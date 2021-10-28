Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD Taeyeon mới đây đã bị lừa mất một số tiền khá lớn sau khi đầu tư vào bất động sản.

Theo một bài viết được đăng tải trên tờ TenAsia vào ngày 28/10, Taeyeon (SNSD) đã bị thiệt hại 1,1 tỷ won (22 tỷ đồng) sau khi đầu tư bất động sản. Được biết, ngoài nữ ca sĩ vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác trong đường dây lừa đảo trị giá 250 tỷ won này (5000 tỷ đồng).

Taeyeon đã mua mảnh đất này với giá 22 tỷ đồng nhưng không hề biết nó gần như không hề có giá trị sử dụng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2019, Taeyeon đã thông qua một công ty bất động sản mua được một khu đất nằm ở thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi với giá 1,1 tỷ won. Tuy vậy, nữ ca sĩ không hề biết rằng đây là khu đất không được phép xây dựng ngoại trừ các công trình công cộng hoặc phục vụ cho mục đích quân sự. Ngoài ra, khu đất cũng không có triển vọng phát triển vì nằm trong khu vực cần được bảo tồn theo Đạo luật Bảo tồn rừng.

Lúc ban đầu, công ty bất động sản này chỉ thu mua mảnh đất với giá 400 triệu won nhưng đã bán lại cho Taeyeon với giá 1,1 tỷ won, tức là chênh lệnh tới 700 triệu won (14 tỷ đồng). Hơn nữa, cơ quan điều tra còn nghi ngờ rằng công ty này sau đó còn chia nhỏ mảnh đất và bán cho 3000 người, chiếm đoạt số tiền lên đến 250 tỷ won (5000 tỷ đồng).

Vụ việc đã được một đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc là YTN đưa tin - Ảnh: TenAsia

Để tạo uy tín cho mình, công ty bất động sản này còn dùng chiêu bài quảng cáo trên truyền hình, nói rằng đã có thâm niên 20 năm trong nghề và thuê một nữ diễn viên hài nổi tiếng là người mẫu đại diện nhằm thu hút những người giàu có. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và truy tố đại diện của 4 chi nhánh trong công ty này với các cáo buộc gian lận, vi phạm Đạo luật Đất canh tác theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế.

Đứng trước sự việc xảy ra với nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty, SM Entertainment trả lời báo chí: "Vì đây là tài sản riêng của nghệ sĩ nên công ty rất khó nắm bắt". Hiện tại, sự việc đang được đông đảo các netizen trên thế giới quan tâm.

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist Trong buổi Liên hoan phim Rome 2021, Angelina Jolie đã xuất hiện với diện mạo đẹp lộng lẫy nhưng mái tóc thiếu tinh tế của cô đã khiến fan hâm mộ đòi đuổi việc nhà tạo mẫu tóc của cô ngay lập tức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/taeyeon-snsd-mat-trang-22-ty-dong-tro-thanh-1-trong-3000-nan-nhan-cua-duong-day-lua-dao-5000-ty-433497.html