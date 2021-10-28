Taeyeon (SNSD) mất trắng 22 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3000 nạn nhân của đường dây lừa đảo 5000 tỷ

Sao quốc tế 28/10/2021 11:20

Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD Taeyeon mới đây đã bị lừa mất một số tiền khá lớn sau khi đầu tư vào bất động sản.

Theo một bài viết được đăng tải trên tờ TenAsia vào ngày 28/10, Taeyeon (SNSD) đã bị thiệt hại 1,1 tỷ won (22 tỷ đồng) sau khi đầu tư bất động sản. Được biết, ngoài nữ ca sĩ vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác trong đường dây lừa đảo trị giá 250 tỷ won này (5000 tỷ đồng).

taeyeon 1
Taeyeon đã mua mảnh đất này với giá 22 tỷ đồng nhưng không hề biết nó gần như không hề có giá trị sử dụng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2019, Taeyeon đã thông qua một công ty bất động sản mua được một khu đất nằm ở thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi với giá 1,1 tỷ won. Tuy vậy, nữ ca sĩ không hề biết rằng đây là khu đất không được phép xây dựng ngoại trừ các công trình công cộng hoặc phục vụ cho mục đích quân sự. Ngoài ra, khu đất cũng không có triển vọng phát triển vì nằm trong khu vực cần được bảo tồn theo Đạo luật Bảo tồn rừng.

Lúc ban đầu, công ty bất động sản này chỉ thu mua mảnh đất với giá 400 triệu won nhưng đã bán lại cho Taeyeon với giá 1,1 tỷ won, tức là chênh lệnh tới 700 triệu won (14 tỷ đồng). Hơn nữa, cơ quan điều tra còn nghi ngờ rằng công ty này sau đó còn chia nhỏ mảnh đất và bán cho 3000 người, chiếm đoạt số tiền lên đến 250 tỷ won (5000 tỷ đồng).

taeyeon 2
Vụ việc đã được một đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc là YTN đưa tin - Ảnh: TenAsia

Để tạo uy tín cho mình, công ty bất động sản này còn dùng chiêu bài quảng cáo trên truyền hình, nói rằng đã có thâm niên 20 năm trong nghề và thuê một nữ diễn viên hài nổi tiếng là người mẫu đại diện nhằm thu hút những người giàu có. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và truy tố đại diện của 4 chi nhánh trong công ty này với các cáo buộc gian lận, vi phạm Đạo luật Đất canh tác theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế.

Đứng trước sự việc xảy ra với nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty, SM Entertainment trả lời báo chí: "Vì đây là tài sản riêng của nghệ sĩ nên công ty rất khó nắm bắt". Hiện tại, sự việc đang được đông đảo các netizen trên thế giới quan tâm.

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Trong buổi Liên hoan phim Rome 2021, Angelina Jolie đã xuất hiện với diện mạo đẹp lộng lẫy nhưng mái tóc thiếu tinh tế của cô đã khiến fan hâm mộ đòi đuổi việc nhà tạo mẫu tóc của cô ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   SNSD Taeyeon SNSD lừa đảo

TIN LIÊN QUAN

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau sự cố bắn chết người tại phim trường, cảnh sát tiết lộ một nhân vật đáng ngờ liên quan đến khẩu súng

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Thì ra, đằng sau nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con lại là sự hiện diện của "trùm cuối" vô cùng máu mặt này.

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?

Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào